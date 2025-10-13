환율 1,430원 웃돌자 외환당국 1년 반 만에 구두개입

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중 관세 강화 위협 등의 영향으로 원/달러 환율이 치솟는 가운데 12일 서울 시내 한 환전소에 환율이 표시돼 있다. 원/달러 환율은 야간거래에서 한때 1,432원까지 치솟았다가 상승폭을 일부 되돌렸다.

미중 무역갈등 재점화 등에 원/달러 환율이 오늘(13일) 1,430원을 넘나들자 외환당국이 구두개입에 나섰습니다.기획재정부·한국은행은 오늘 공동으로 기자들에게 배포한 문자 메시지에서 "외환당국은 최근 대내외 요인으로 원화의 변동성이 확대되는 과정에서 시장의 쏠림 가능성 등에 경계감을 가지고 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔습니다.구두개입은 보유한 달러를 사고파는 실개입(직접개입)과 달리, 시장에 개입하겠다는 메시지를 통해 환율 급등락을 줄이는 정책수단입니다.기재부와 한은의 공동 구두개입은 중동 지역 정세 불안으로 환율이 1,400원 부근까지 오른 지난해 4월 중순 이후 1년 6개월 만입니다.오늘 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 9.0원 오른 1,430.0원으로 출발해서 곧바로 1,434.0원까지 올랐습니다.오늘 고점은 지난 5월 2일(1,440.0원) 이후 5개월여 만에 가장 높은 수준입니다.환율은 이후 1,420원대 중후반에서 움직이다가 다시 상승폭을 확대해서 정오 무렵 1,432원까지 몰랐습니다.이 직후 외환당국의 구두개입이 나왔고 환율은 1,427∼1,428원으로 내려왔습니다.오늘 환율 상승은 미국 연방정부 '셧다운'이 계속되고 한미 관세협상도 결론이 나지 않은 가운데 미중 무역전쟁 우려가 커진 데 따른 것으로 분석됩니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일 중국에 100% 추가 관세를 다음 달 1일부터 부과하겠다고 했습니다.최근 중국의 희토류 수출 통제를 강화에 따른 대응입니다.(사진=연합뉴스)