뉴스

'50홈런 고지' 삼성 디아즈, 9∼10월 KBO 월간 MVP

배정훈 기자
작성 2025.10.13 12:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'50홈런 고지' 삼성 디아즈, 9∼10월 KBO 월간 MVP
▲ 30일 KIA와 삼성의 경기에서 삼성 디아즈가 외국인 타자 단일시즌 첫 50번째 홈런이자 3점 홈런을 친 후 그라운드를 돌고 있다.

프로야구 삼성 라이온즈 외국인 타자 르윈 디아즈가 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 9∼10월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.

디아즈의 첫 월간 MVP 수상이며, 삼성 외국인 선수로는 역대 최초입니다.

한국야구위원회(KBO) 사무국은 오늘 "디아즈가 기자단 투표 35표 가운데 30표(85.7%), 팬 투표 53만 365표 가운데 28만 6천323표(54%)를 획득해 총점 69.85점으로 7.39점의 오스틴 딘(LG 트윈스)을 큰 차이로 제쳤다"고 밝혔습니다.

디아즈는 이 기간 타율 0.412(3위), 7홈런(공동 2위), 28안타(공동 3위), 27타점(1위), 장타율 0.838(1위), 출루율 0.500(공동 1위) 등 대부분 공격 지표 최상위권에 이름을 올렸습니다.

특히 지난달 25일 대구 키움 히어로즈전에서는 단일 시즌 최다 타점 신기록(147타점)과 외국인 타자 홈런 신기록(49개)을 동시에 달성했습니다.

디아즈는 50홈런, 158타점, 장타율 0.518로 세 부문에서 1위로 정규리그를 마쳤습니다.

디아즈에게는 상금 300만 원과 트로피가 전달됩니다.

월간 MVP 투표 결과

(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지