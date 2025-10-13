첫날부터 증인 채택 두고 신경전…한때 감사 중지

<앵커>



국정감사는 다른 상임위에서도 진행되고 있습니다. 핵심 쟁점은 역시 증인채택 문제였는데, 여야 간 입장이 엇갈리면서 첫날부터 진통이 이어졌습니다.



이경원 기자입니다.



<기자>



오늘(13일) 열린 국회 외교통일위 국정 감사.



한미 간세 협상을 비롯해, 한국 대학생 캄보디아 납치 살해 사건, 지난달 한국인 근로자 미국 조지아 구금 사태 등 워낙 현안이 많았던 만큼 주목도도 높았습니다.



하지만 증인 채택 문제를 놓고 여야 이견이 좁혀지지 않으면서 첫날부터 공방이 이어졌습니다.



산업통상위원회도 상황은 비슷했습니다.



회의 시작부터 증인 채택 문제를 두고 여야 간 첨예하게 맞서면서, 오전 한때 감사가 중지됐습니다.



국토위에서는 김정재 국민의힘 의원이 지난달 26일 본회의에서 했던 발언이 도마 위에 올랐습니다.



당시 영남권 산불 피해를 지원하는 특별법안에 대한 표결에서 기권표가 나오자, 포항을 지역구로 둔 김 의원이 호남에서는 불이 안 나느냐며 특정 지역을 언급했던 건데, 민주당은 부적절한 발언이었다며 사과를 요구했습니다.



김 의원은 본의가 왜곡됐다면서 사과의 뜻을 전했습니다.



[김정재/국민의힘 의원 : 호남 국민들이 마음이 상하셨던 부분에 대해서는 다시 한번 송구스럽다는 말씀, 죄송하다는 말씀, 더불어 드립니다. 저의 발언이 더 이상 왜곡되지 않기를, 진심으로, 진심으로 바랍니다.]



국회 정무위에서는 김범석 쿠팡 Inc 의장에 대해 여야가 한목소리를 냈습니다.



여야는 김 의장이 이달 말 종합감사 출석 요구에 불응할 경우, 법적 조치를 고려할 방침입니다.



(영상편집 : 위원양)