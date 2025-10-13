'보스', 추석 황금 연휴 전체 박스오피스 1위…300만 돌파 정조준

영화 '보스'가 지난 10월 3일(금)부터 12일(일)까지 이어진 10일 연휴 기간 전체 박스오피스 1위를 달성했다.



이번 추석 연휴는 10일(금) 하루를 제외하고 역대급으로 긴 연휴가 이어졌다. 10월 3일 개봉한 '보스'는 첫날 박스오피스 1위로 데뷔한 뒤 8일 연속 1위 행진을 이어가며 누적 관객 수 203만 6,589명을 기록했다. 개봉 5일 만에 100만 관객을 돌파했으며, 10일 만에 200만 관객을 돌파했다.



다만 2주 차 주말인 지난 11일과 12일에는 일본 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편'에게 1위 자리를 내줬다. 개봉 3주 차에 접어드는 이번 주 다시 박스오피스 1위 자리를 되찾을 수 있을지 관심이 모아진다. 뒷심 여부에 따라 300만 이상의 대형 흥행까지도 내다볼 수 있을 것으로 보인다.



'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보'하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션. 조우진, 정경호, 박지환, 이규형이 주연을 맡았다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)