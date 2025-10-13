'연매출 20억' 이모카세 김미령, 제주도에 세 번째 식당 오픈…'동상이몽'서 공개

'이모카세' 김미령 셰프가 제주도에서 식당을 개업한다.



13일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2–너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 '흑백요리사' 한식 셰프 1위에 빛나는 이모카세 김미령 셰프의 파란만장한 제주도 식당 개업기가 공개된다.



앞서 진행된 '동상이몽' 스튜디오 녹화에는 유튜브 시작 6개월 만에 누적 조회수 6,600만을 돌파한 81세 신인(?) 유튜버 선우용여가 스페셜 MC로 등장해 눈길을 끌었다. 선우용여는 녹화 시작부터 원조 테토녀답게 특유의 거침없는 입담으로 분위기를 사로잡았다. 특히 이모카세 김미령 셰프가 남편을 구박하자 "왜 소리지르고 XX이야"라며 대리 분노를 표출해 스튜디오를 초토화시켰다. 그러나 신흥 테토녀 김미령 셰프 역시 "선생님이 안 살아봐서 모르시는 거예요"라며 지지 않고 맞받아쳐 모두를 놀라게 했다. 원조 테토녀와 신흥 테토녀의 팽팽한 신경전은 과연 어떤 결말을 맞게 될지 귀추가 주목된다.



또한 이모카세 김미령 셰프의 새로운 근황도 공개될 예정이다. 바로 '연 매출 20억'을 기록한 대박 집에 이어 제주도에 세 번째 식당을 가오픈한 것. 기존 식당과는 대비되는 대규모 식당에 탁 트인 오션뷰는 물론 싱싱한 해산물까지 공개해 눈길을 끌었다. 특히 20년 경력의 국수 명인답게 제주 필수 먹거리 고기 국수를 누를 만한 히든 국수 메뉴를 개발했다고 했는데, 이를 본 MC들은 "앞으로 저거 먹으러 제주도 가야겠다"며 모두 군침을 흘렸다는 후문이다.



하지만 화려한 포부와는 달리 가오픈 준비 과정은 순탄치 않았다. 11년 만의 식당 오픈에 새 직원들과의 합이 맞지 않아 곳곳에서 불협화음이 발생한 것. 급기야 김미령 셰프는 "일을 그런 식으로 하려면 때려치우든지!"라며 역대급 분노를 드러내 모두를 긴장하게 했다.



다행히 절친한 동생인 '중식 여왕' 정지선 셰프가 제주도까지 지원군으로 등장했다. 도착과 동시에 냉철한 메뉴 점검에 돌입한 그녀마저 신메뉴 시식 후 "이렇게 오픈하면 안 될 것 같아요"라며 혹평을 남겨 현장을 긴장케 했다. 이에 김미령 셰프는 오픈 2시간 전 극약 처방을 내렸는데, 과연 위기를 기회로 바꿔 무사히 오픈할 수 있을지 관심을 모은다.



한편 김미령 셰프의 제주 식당 가오픈 소식에 '강제 각집살이' 중이던 남편 이태호도 서둘러 제주로 내려왔다. 바다를 보며 화를 다스리던 김미령 셰프는 오랜만의 재회에 반가움도 잠시, 남편의 이해 못 할 행동에 결국 "도움이 안 돼!"라며 불만을 터뜨렸다. 심지어 팔 부상으로 깁스까지 하고 온 남편 이태호의 '외팔' 일손 보태기를 본 선우용여는 "착한 사람 가지고 놀면 안 된다"며 김미령 셰프를 향한 2차 분노를 터뜨리며 현장을 발칵 뒤집었다.



이날 방송에는 김미령 셰프를 놀라게 한 남편의 깜짝 이벤트부터 VVIP 연예인 손님들까지 공개될 예정으로 기대를 모은다. '이모카세' 김미령 셰프의 좌충우돌 제주도 신장개업기는 13일 월요일 밤 10시 40분에 방송될 '동상이몽'에서 공개된다. 한편, 이날 방송은 2025 프로야구 준플레이오프 3차전 경기 중계로 인해 편성이 유동적이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)