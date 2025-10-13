조승래 "기재부 정부광고 편향…종편 몰아주고 지상파는 '0원'"

▲ 더불어민주당 조승래 의원

국회 기획재정위 소속 조승래 의원(민주당)이 기획재정부로부터 제출받은 '최근 5년간 정부 TV광고 집행 현황'을 분석한 결과, 지난 4년간 기재부의 정부 광고는 종합편성채널과 보도전문채널에만 집중된 것으로 드러났습니다.기재부가 지상파에 정부 정책 홍보 광고를 광고를 의뢰한 것은 2021년 7월 KBS '한국판 뉴딜 홍보를 위한 예능프로그램' 협찬(3630만 원)이 마지막이었습니다.조 의원에 따르면 기재부는 2021년 7월 25일 '포스트 코로나 시대를 대비한 정책' 홍보를 명목으로 JTBC 다큐플러스에 1억 5730만 원을 협찬했습니다.2021년 11월에는 '단계적 일상회복 시대-우리 경제의 성과와 비전' 광고를 JTBC(3000만 원), tvN(3천만 원), YTN(2000만 원), 연합뉴스TV(2000만 원)에 각각 집행했습니다.이어 2022년 12월에는 '2023년 경제정책방향' 광고를 JTBC(5500만 원), MBN(4000만 원), TV조선(5500만 원), 채널A(4000만 원), IPTV(2700만 원), YTN(4000만 원), tvN(3000만 원), 연합뉴스TV(4000만 원)에 집행했습니다.2023년 11월에는 종편4사에 각각 3750만 원의 '약자복지 예산' 광고가 돌아갔습니다.여기에 더해 기재부는 지난해 1월 '2024년 경제정책방향' 광고를 기점으로 종편4사 중 JTBC를 제외했습니다.당시 광고는 TV조선·채널A·MBN·tvN·연합뉴스TV에 각각 4000만 원 집행됐습니다.2024년 12월 '내 곁에 우리 곁에 2025 예산안' 광고는 MBN(2000만 원), YTN(1766만 6천 원), 연합뉴스TV(1430만 원), 한국경제TV(1714만 3천 원)에 돌아갔습니다.올 1월 '2025 경제정책방향' 광고는 TV조선·채널A·MBN·연합뉴스TV·YTN·tvN에 각각 4000만 원 집행됐습니다.조 의원은 "기획재정부가 정부 정책을 광고하면서 지상파를 외면하고 공영방송인 KBS에조차 광고를 의뢰하지 않은 것은 무책임한 처사"라며 "종편 중에서도 특정 채널에는 광고 의뢰를 하지 않는 등 편향성이 의심되는 만큼 해당 정부 광고 의뢰에 대한 명확한 기준과 설명이 필요하다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)