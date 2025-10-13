대통령실, '캄보디아 범죄도시' 사건 대응 범정부 TF 구성

▲ 캄보디아 수도 프놈펜 외곽

대통령실은 캄보디아에서 한국인 대상 취업 사기와 납치·감금·고문·살해 등 강력범죄가 이어지는 이른바 '캄보디아 범죄도시' 사건과 관련해 범정부 차원의 태스크포스(TF)를 구성했습니다.대통령실은 오늘(13일) 오후, 위성락 국가안보실장 주재로 '캄보디아 한국인 범죄 대응 TF' 첫 회의를 엽니다.TF에는 외교부와 법무부, 경찰청, 국정원 등 관계 부처 관계자가 참여할 예정입니다.TF 회의에선 범죄 피해 신고 요건이나 절차 완화 방안을 캄보디아 당국에 요구하는 외교적 접근 방법과 대응 인력 충원 방안, '코리안 데스크' 설치 등이 논의될 것으로 보입니다.앞서 이재명 대통령은 그제(11일), 외교부에 캄보디아 범죄로부터 우리 국민을 보호하기 위해 총력을 기울이라는 대응 방향과 원칙을 지시했습니다.이에 앞서 조현 외교부장관은 지난 10일, 쿠언 폰러타낙 주한 캄보디아 대사를 초치해 관련 범죄에 대해 강한 우려를 표명했습니다.또, 캄보디아 수도 프놈펜에 대한 여행경보를 특별여행주의보로 상향 조치했습니다.SBS '그것이 알고 싶다'는 밀린 빚을 탕감해 준다며 한국인을 캄보디아로 유인, 납치해 폭행과 고문을 일삼고, 보이스피싱 같은 사기 범죄에 가담하게 한 이른바 '캄보디아 범죄도시' 사건을 여러차례 보도했습니다.박람회를 다녀오겠다며 캄보디아로 떠난 20대 대학생이 지난 8월 숨진 채 발견되고, 현재까지 시신조차 송환되지 못하는 사건도 최근 알려졌습니다.대통령실은 지난 7월에도 '캄보디아 범죄 단체 척결' 을 위한 대응책 마련에 착수한 바 있습니다.당시 관련 회의에선 피해 실태 파악과 함께 캄보디아 당국과의 공조와 협상 체계 구축, 그리고 현지 경찰 영사 증원과 한인 범죄 전담 경찰 배치 등이 검토됐습니다.범죄가 빈번하게 발생하는 지역을 여행 금지 구역 지정하는 방안까지도 검토하고 있는 것으로 알려졌는데, 대통령실 고위 관계자는 "우선 캄보디아 당국과 소통, 대응 상황을 보며 단계적으로 접근할 사안"이라고 전했습니다.