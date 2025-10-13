구윤철 "관세협상 빠른 결론 필요…15일 베선트와 만남 노력"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 2025년 국정감사에서 인사말을 하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘(13일) 미국과 관세 협상 결론을 빨리 내릴 필요가 있다며 스콧 베선트 미국 재무부 장관과의 회담 일정을 조율 중이라고 말했습니다.구 부총리는 이날 오전 국회에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사에서 "최종적으로 국익 우선, 실용에 입각한 타결이 되도록 최선의 노력을 다하겠다"며 이같이 밝혔습니다.그는 오는 15일 베선트 장관과의 회담을 요청해 놓은 상황이라며 "제가 만나도록 하겠다"고 덧붙였습니다.'미국 투자 3천500억 달러를 현금으로 지불하는 방안을 감당할 수 있느냐'는 질의에 구 부총리는 "감당하기 어렵다"며 "우리 외환 사정에 대해 지난번에 베선트 장관을 충분히 설득했다"고 했습니다.그러면서 "베센트 장관에게서 우리 외환시장 상황을 이해하고 내부적으로 논의를 하겠다는 답변은 받았다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)