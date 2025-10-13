이번 주 내내 비…내일까지 서울 최대 50㎜·경기남부 70㎜

▲ 발걸음 재촉하는 시민들

긴 연휴 후 첫 월요일인 오늘(13일) 전국에 많은 비가 내리겠습니다.오늘 오전 현재 중부지방 대부분과 경북 북부지역에 비가 내리고 있으며 남은 지역 중 전북엔 오전부터, 전남과 경남엔 오후부터 비가 오기 시작하겠습니다.제주는 14일 아침 비가 시작할 것으로 예상됩니다.비는 14일 오후 대체로 그치겠으나 강원영동과 남부지방 일부, 제주에는 이후에도 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.이번 비는 중국 중부지방에 자리한 고기압 가장자리를 타고 북쪽에서 내려오는 차고 건조한 공기와 우리나라 남쪽 고기압에서 부는 고온다습한 공기가 충돌, 산둥반도 쪽에 형성된 정체전선과 그 전선 위에 발달한 저기압 때문에 내립니다.강수량이 적지 않겠는데, 강원영동 중·남부는 동풍이 불어 드는 영향이 더해지면서 오늘 오후부터 14일 새벽까지 비가 시간당 20㎜ 안팎씩 세게 쏟아질 때가 있겠습니다.14일까지 지역별 예상 강수량은 강원영동 50∼100㎜(최대 120㎜ 이상), 경기남부·강원영서·충청·전북 20∼70㎜, 영남 20∼60㎜(경북북부동해안·북동산지 최대 80㎜ 이상), 서울·인천·경기북부·광주·전남 10∼50㎜, 제주 5∼40㎜, 서해5도 5∼20㎜입니다.올여름 '진짜' 장마는 짧게 지나갔는데 가을 들어 장마철처럼 비가 자주 오고 있습니다.15∼16일에도 서해상에서 기압골이 접근해 오면서 강원영동·경북동해안·경북북동산지·제주에 이어지던 비가 점차 전국으로 확대돼 내리겠습니다.17일엔 수도권·충남·호남, 18일엔 전국에 비가 예보됐습니다.서울을 기준으로 지난달과 이달 비가 0.1㎜ 이상 내린 날은 총 20일입니다.평년(1991∼2020년 평균) 가을(9∼11월) 강수일이 22.6일(전국)이라는 점을 고려하면 가을이 절반쯤 지났음에도 예년 가을에 내린 만큼 비가 온 셈입니다.이달 11일까지 1달간 수도권 평균 강수량은 370.8㎜로 평년 같은 기간 강수량(101.5㎜)의 3.5배가 넘습니다.기상관측망이 전국에 확충돼 각종 기상기록 기준점이 되는 1973년 이후 같은 기간 강수량으로는 가장 많습니다.같은 기간 전국 평균 강수량은 230.4㎜로 평년 강수량(123.7㎜)의 2배 수준입니다.기온은 전국이 대체로 흐린 영향으로 당분간 아침에는 평년기온보다 높고 낮에는 평년기온과 비슷하거나 약간 높겠습니다.오늘 오전 8시 주요 도시 기온은 서울 16.4도, 인천 16.7도, 대전 19.2도, 광주 21.3도, 대구 18.9도, 울산 18.7도, 부산 21.1도입니다.낮 최고기온은 15∼27도일 것으로 예상됩니다.동해안에 14일까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠으며, 동해안과 제주해안에 당분간 너울이 강하게 유입돼 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠으니 주의해야 합니다.(사진=연합뉴스)