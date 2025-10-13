뉴스

"강아지 턱에만 골절 집중, 학대 가능성"…생명 구하려는 사투 'TV동물농장', 동시간대 시청률 1위

SBS 뉴스
작성 2025.10.13 14:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"강아지 턱에만 골절 집중, 학대 가능성"…생명 구하려는 사투 'TV동물농장', 동시간대 시청률 1위
생과 사의 경계를 오가며 생명을 붙잡는 'TV동물농장' 동물들과 수의사들의 뜨거운 사투가 안방에 깊은 여운을 남겼다.

지난 12일 방송된 SBS 'TV 동물농장–펫 메디컬 다큐 <심장이 뛴다> 1편, 사투 그 한계와의 싸움'은 닐슨코리아 수도권 가구 기준 평균 시청률 4.4%, 최고 시청률 5.2%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다.

멈춰가는 동물들의 심장을 다시 뛰게 하는 곳. 서울의 한 동물병원에서는 매일 눈물겨운 생명 드라마가 펼쳐졌다. 밤낮을 가리지 않고 갖가지 질환을 지닌 동물들이 찾아오는 이곳은 말 그대로 '사투의 현장'이다. 그 한복판엔 생명을 구하기 위해 잠 한숨조차 잊은 수의사들과, 살아남기 위해 끝까지 버티는 동물들이 있었다.

한밤중, 병원 응급실로 다급히 실려 온 강아지 한 마리. 턱뼈가 부러져 입을 다물지 못하는 최악의 상태였다. 물 한 모금도 삼키지 못한 채 길을 떠돌다 동네 주민의 신고로 가까스로 병원에 옮겨졌다. 그러나 녀석의 몸은 마취를 견딜 여력조차 없어 긴급 수술조차 쉽지 않았다. 의료진은 "턱에만 집중된 골절 형태로 볼 때, 교통사고보다는 사람의 학대 가능성이 높다"고 전했다.

비슷한 시각, 또 다른 응급환자가 들어왔다. 타 병원에서 이송된 대형견은 '위확장염전증(GDV)' 진단을 받았다. 위가 과도하게 팽창해 단 몇 분 사이에도 생명이 위험할 수 있는 위급한 상황. 의료진은 '시간과의 싸움'이라며 곧장 수술실로 향했다.

한편 1층 외래 진료동에는 특별한 반려가족의 발걸음도 이어졌다. 전이 평가를 위해 병원을 찾은 13살 노견 라떼는 헝가리 거주 시절 골육종 진단을 받고 한 달 시한부 판정을 받았다. 라떼는 가족의 간절한 선택 끝에 한국으로 돌아와 절단 수술을 받았는데, 오른쪽 뒷다리는 잃었지만, 수술은 성공적이었다. 그렇게 1년 4개월째 기적처럼 가족 곁을 지켜온 라떼. 그러나 이번 검사에서는 폐 종양이 발견되며 또 한 번의 수술대에 올랐다.

한편, 턱 골절로 응급실을 찾았던 강아지 '은총이'는 일주일간의 집중 치료 끝에 체력을 회복하고 수술 준비에 들어갔다. 하지만 수술 전 CT 촬영 도중 자발 호흡이 돌아오지 않아 의료진의 긴장이 고조됐다. 과연 은총이는 무사히 고비를 넘길 수 있을지, 결과에 이목이 집중된다.

삶과 죽음의 경계에서 벌어진 뜨거운 사투, 그 숨 막히는 현장은 오는 19일 방송될 SBS 'TV 동물농장–심장이 뛴다' 2편에서 이어진다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지