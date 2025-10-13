뉴스

풍작 이룬 야생버섯 불법 채취 기승…영동군 40명 적발

유영규 기자
작성 2025.10.13 10:50 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
풍작 이룬 야생버섯 불법 채취 기승…영동군 40명 적발
▲ 압수한 버섯

잦은 비와 큰 일교차로 야생버섯이 풍작을 이루면서 불법 채취가 기승을 부리고 있습니다.

영동군은 지난달 15일부터 가을철 임산물 불법 채취 단속에 나서 40명을 적발했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

또 이들이 군유림에서 채취한 능이와 싸리 등 버섯류 87.8㎏을 압수 후 매각해 400여만 원을 세외수입 처리했습니다.

영동군은 이 기간 특별사법경찰관과 기간제근로자 18명을 취약지역 군유림 등에 투입해 버섯·약초 등 임산물 무단 채취에 대응했습니다.

국공유림이나 사유림에서는 허가 없이 임산물을 채취해서는 안 됩니다.

어길 경우 '산림자원의 조성·관리에 관한 법'에 따라 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금에 처해집니다.

영동군은 군유림에서 적발된 15명을 '경고' 후 훈방했고, 사유림서 적발된 25명은 입건해 조사를 진행하고 있습니다.

군 관계자는 "군유림의 경우 초범에 대해 1차례 경고할 수 있지만, 개인 간 이해가 충돌되는 사유림은 입건 조사가 불가피하다"고 말했습니다.

올해 야생버섯은 생육조건이 좋아 전례 없는 풍작입니다.

이 지역 도매상에서 거래되는 송이(1㎏)는 25만 원, 능이(1㎏)는 15만 원 선까지 값이 내려갔습니다.

영동군은 이달 말까지 버섯류 등 임산물 불법 채취 단속을 지속할 방침입니다.

(사진=영동군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지