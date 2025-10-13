뉴스

조업하다 추락해 실종된 외국인 선원…사흘 만에 숨진 채 발견

유영규 기자
작성 2025.10.13 10:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
조업하다 추락해 실종된 외국인 선원…사흘 만에 숨진 채 발견
▲ 10일 오전 9시 13분쯤 전북 군산시 옥도면 개야도 인근 김 양식장에서 조업하던 동티모르 국적의 선원이 물에 빠져 실종돼 해경이 수색 작업을 벌이고 있다.

전북 군산의 김 양식장에서 조업하다가 바다에 빠져 실종된 동티모르 국적의 선원이 사흘 만에 숨진 채 발견됐습니다.

오늘(13일) 전북 군산해양경찰서는 오늘 오전 6시 30분쯤 옥도면 개야도 남서쪽 약 700ｍ 해상에서 A(32) 씨의 시신을 발견했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 10일 오전 9시 13분 개야도 남쪽 약 500ｍ 해상에서 내국인 선원인 B(56) 씨와 함께 작업 중 바다에 빠졌습니다.

B 씨는 주변 어선에 의해 곧바로 구조됐지만, A 씨는 실종됐다가 사흘 만인 오늘 조업을 나가던 다른 어선에 의해 숨진 상태로 발견됐습니다.

해경 관계자는 "당시 구조됐던 B 씨는 현재 위중한 상태로 병원에서 치료받고 있다"며 "사고 당시 함께 작업했던 선장과 선원 등을 상대로 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=군산해경 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지