강릉시, 추석 연휴 관광객 125만 명 방문…역대 최다

▲ 추석 연휴인 7일 강원 강릉시 경포해수욕장 인근 경포여행자센터에서 관광객을 위한 강릉농악이 공연되고 있다.

지난 추석 연휴 기간 강원 강릉지역을 찾은 관광객이 125만 명에 달해 역대 명절 중 가장 많은 관광객이 방문한 것으로 나타났습니다.강릉시에 따르면 지난 3∼9일 강릉을 찾은 차량 이용객 120만 명, 철도 이용객 4만 7천 명 등이 찾은 것으로 추산했습니다.이는 지난해 추석 연휴 87만 명보다 43% 증가한 규모입니다.시는 추석 연휴가 길어진 점과 가뭄이 해소된 강릉을 관광객들이 많이 방문한 것을 주요 요인으로 분석했습니다.시는 추석 연휴 관광객에게 강릉에서의 즐거운 추억을 선사하고자 관광객이 많이 찾는 경포해변, 월화거리, 허균허난설헌공원 등에서 다양한 '추석 명절 관광객 맞이 행사'를 개최했습니다.지난 4∼5일 강릉대도호부관아와 허균허난설헌공원에서는 전통 놀이 체험, 달빛 한복점, 다도를 체험하는 '강릉야행투어'를 개최했습니다.또 7일 경포해변에서는 '한복 콘서트', 7∼9일 경포여행자센터에서는 다도·커피·한과 체험과 버스킹, 강릉농악, 관노가면극 공연, 민속놀이 이벤트 등 '관광객 맞이 행사'와 오죽헌시립박물관에서는 전통 민속놀이 체험 등 시내 곳곳에서 다양한 행사가 열렸습니다.(사진=연합뉴스)