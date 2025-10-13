'똘똘한 한 채' 대세지만…다주택자 주담대 잔액도 역대 최대

뉴스

2건 이상 주택담보대출을 받은 다주택 가계의 대출 잔액이 사상 최대를 기록한 것으로 나타났습니다.

국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 통계청과 한국은행에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 말 다주택자 주담대 잔액은 337조 1천억 원으로 집계됐습니다.

2건 이상 주담대를 받은 가계의 주담대 잔액은 2021년 말 336조 6천억 원에서 2022년 말 324조 2천억 원으로 크게 줄었다가 2023년 말 332조 원, 2024년 말 337조 1천억 원 등으로 다시 뛰었습니다.

주담대 잔액이 급감한 2021∼2022년은 다주택자 대상 종합부동산세와 양도소득세 세율이 인상되면서 가격 상승 기대가 높은 주택, 이른바 '똘똘한 한 채'만 보유하는 경향이 짙어진 시기입니다.

그 무렵 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 등 강도 높은 가계부채 관리 방안도 시행됐습니다.

하지만 이후 윤석열 정부 들어 다주택자 규제를 느슨하게 풀어준 탓에 관련 대출 잔액도 다시 증가세로 돌아섰다는 게 차 의원 지적입니다.

다만 전체 주담대 가운데 다주택자 대출이 차지하는 비중은 2021년 말 34.2%, 2022년 말 32.0%, 2023년 말 31.2%, 2024년 말 30.0% 등으로 계속 축소되는 흐름을 보였습니다.

전체 주담대 잔액이 2021년 말 984조 5천억 원, 2022년 말 1천13조 4천억 원, 2023년 말 1천64조 3천억 원, 2024년 말 1천123조 8천억 원으로 꾸준히 증가해 섰습니다.

차 의원은 "다주택자 주담대 잔액 증가는 지난 정부의 대출 규제 완화 영향과 무관치 않은 것으로 보인다"며 "이재명 정부가 강력한 대출 규제를 지속해야 한다"고 말했습니다.

