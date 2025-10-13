트럼프 "시진핑과 관계 좋아…중국과 잘할 수 있을 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 이스라엘로 가기 위해 워싱턴DC 인근의 앤드루스 공군기지에서 에어포스원(대통령 전용기)에 탑승하고 있다.

트럼프 미국 대통령은 미중 무역 갈등 우려가 커지고 있는 데 대해 미국은 중국을 해치려는 것이 아니라 도우려는 것이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 12일 SNS에 올린 글에서 중국에 대해 걱정하지 말라, 모든 것이 잘될 것이라면서 이렇게 밝혔습니다.트럼프는 매우 존경받는 시진핑 중국 주석이 잠시 안 좋은 순간을 겪었을 뿐이라며 시 주석은 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 자신 역시 마찬가지라고 덧붙였습니다.앞서 지난 10일 트럼프 대통령은 중국이 최근 희토류 수출 통제를 강화하자, 다음 달 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다며 맞대응 조치를 내놓은 바 있습니다.미중 양국은 지난 4월 서로 100% 넘는 초고율 관세를 부과하는 '관세 전쟁'을 벌인 뒤 이후 고위급 협상을 이어왔습니다.트럼프 대통령의 이번 발언은 앞으로 중국이 어떤 입장을 취하느냐에 따라 양국 갈등이 심화하지 않을 수 있다는 뜻으로, 일단 유화적 메시지를 보낸 걸로 해석됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)