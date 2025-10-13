뉴스

장동혁 "민중기·김현지·봉욱 국정감사장 세우겠다"

박찬범 기자
작성 2025.10.13 08:47 조회수
장동혁 "민중기·김현지·봉욱 국정감사장 세우겠다"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 

장동혁 국민의힘 대표는 국정감사 첫날인 오늘(13일) "민중기 특별검사·김현지 대통령실 제1부속실장·봉욱 민정수석을 반드시 국정감사장에 세우겠다"고 말했습니다.

장 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘은 이번 국정감사를 통해 정치권력의 폭주, 행정 권력의 은폐, 사법 권력의 남용을 철저히 파헤치겠다"고 밝혔습니다.

이어 "민중기 특별검사는 극단적 선택을 한 양평 공무원의 진술서에 나와 있는 심리적 압박과 강압, 회유가 없었다고 했다"며 "정치권력의 폭주를 국민께 알리기 위해 민 특검을 반드시 국정감사장에 세우겠다"고 강조했습니다.

장 대표는 김현지 제1부속실장을 향해서도 국정감사장 출석을 압박했습니다.

장 대표는 "행정 권력의 은폐를 밝히기 위해 김현지 제1부속실장을 국정감사장에 반드시 세워야 할 것"이라며 "숨으면 숨을수록 의혹은 더 커지고 있다"고 주장했습니다.

봉욱 민정수석을 향해서도 이진숙 전 방통위원장 체포와 관련한 사법 권력의 남용을 밝히기 위해 국정감사장에 세워야 한다고 말했습니다.

장 대표는 "국민의힘은 모든 상임위가 인생 싸움터라는 각오로 국정감사에 임하겠다"며 "(국민의힘 의원) 107명 전원이 밤샘 각오로 전력을 다해서 국감에 임하겠다"고 다짐했습니다.

(사진=연합뉴스)
