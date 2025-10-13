'미우새' 조현아, 아버지 위한 '깜짝 팔순 잔치'···'최애' 송가인 등장에 아버지 '활짝'

조현아가 아버지 팔순을 위한 특별 선물을 준비했다.



12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 조현아가 아버지를 위해 특별한 팔순 잔치를 준비한 모습이 그려졌다.



이날 조현아는 아버지의 최애 송가인과 깜짝 파티를 준비했다. 아무것도 모르던 아버지는 조현아와 함께 요트에 마련된 송가인 존을 보며 즐거워했고, 이어 송가인의 라이브를 CD인 줄 알고 들었다.



그리고 이때 송가인이 깜짝 등장했다. 갑자기 눈앞에 나타난 최애의 존재에 아버지는 화들짝 놀라 벌떡 일어났다. 그리고 지금까지 보지 못한 환한 얼굴을 하며 기뻐했다.



송가인의 축하 인사에 조현아 아버지는 아이처럼 기뻐했다. 이에 조현아는 "아빠 이런 표정 처음 봤어"라며 뿌듯해했다.



이어 송가인은 직접 준비한 자신의 굿즈를 선물했고 아버지는 "어떻게 보답을 해야 하냐"라며 몰둘 바를 몰랐다.



또한 송가인은 조현아와 함께 준비한 남도 한상을 선보였다. 특히 직접 갑오징어를 무치는 퍼포먼스까지 선보여 눈길을 끌었다.



이날 조현아의 아버지는 딸과 최애의 콘서트가 같은 날 열리면 최애 송가인의 콘서트에 가겠다고 선언해 조현아를 충격에 빠뜨렸다.



그리고 돈 10억 보다 최애의 노래를 듣는 것이 좋다며 "내가 앞으로 살면 얼마나 산다고 10억이 뭐 필요해. 가인 씨 노래를 듣겠다"라고 송가인에 대한 애정을 드러냈다.



