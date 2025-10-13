'미우새' 조우진, "어느 날 갑자기 결혼에 대한 확신 생겨"···11년 연애 끝에 결혼

조우진이 긴 고민 끝에 결혼을 결정한 이유를 밝혔다.



12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 조우진이 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 서장훈은 조우진에 대해 "11년 연애 끝에 결혼을 했다"라고 밝혔다. 이에 신동엽은 "결혼 전에는 비혼주의자처럼 이야기도 했다던데 혹시 아내가 서운해하지 않았었나?"라고 물었다.



조우진은 "지금 생각해 보면 아내가 서운하다, 섭섭하다 표현을 아낀 거 같다"라며 "3년 정도 지났을 때 결혼 생각이 없냐고 묻더라. 6년 지나고 나서도 물었는데 그 후에는 묻지 않았다. 그러다가 어느 날 갑자기 내가 결혼하자고 얘기를 했다"라고 당시를 떠올렸다.



이어 그는 "뭔가 확신이 생겨서 프러포즈를 했다"라며 긴 고민 끝에 결국은 아내와 결혼을 하게 된 이유를 설명했다.



이에 서장훈은 조우진에게 결혼의 장점 3가지를 5초 안에 대답하라고 했다. 그러자 조우진은 "어른 행세 할 수 있고 어른의 행동을 할 수 있고"라며 횡설수설하다가 5초를 날렸다.



이를 보던 서장훈은 올바른 예를 보여주겠다며 신동엽에게 같은 질문을 했다. 그러자 신동엽은 "다른 건 모르겠고 결혼을 안 하면 죽을 거 같았다. 고마워 살게 해 줘서"라며 아내에게 고마움을 전해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)