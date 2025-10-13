[단독] "체코 사업 철수 땐 윤 탄핵"…원전 계약 압박?

<앵커>



지난 정부 때 체코 원전 사업을 수주하는 과정에서 한국수력원자력이 미국 웨스팅하우스에게 불공정 합의를 해줬다는 의혹이 제기됐죠. 합의 과정을 살펴봤더니 당시 산업부 장관이 미국 측에 체코 사업을 철수하면 대통령이 탄핵될 수 있다고 언급한 기록이 있는 것으로 확인됐습니다. 당시 정부가 합의를 종용한 정황으로 해석될 수 있는 대목입니다.



이태권 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난해 7월 17일 저녁, 용산 대통령실은 긴급 브리핑을 열고 한국수력원자력이 체코 신규 원전 사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔습니다.



[성태윤/당시 대통령실 정책실장 (24년 7월) : 윤석열 대통령은 한마음으로 응원해 주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다고 했습니다.]



하지만 그 이후 지난 2022년 미국 웨스팅하우스가 한수원을 상대로 낸 지식재산권 소송이 최종 선정에 걸림돌이 될 수도 있다는 우려가 제기되기 시작했습니다.



지난해 8월, 안덕근 당시 산업통상자원부 장관 등은 미국 측 인사와 만나 협조를 요청했는데, SBS는 당시 상황이 담긴 한수원의 내부 보고서를 입수했습니다.



회의 첫날 그랜홈 미 에너지부 장관은 양측 협력이 실패하면 그 결과가 심대하게 좋지 않을 거라며 협상 타결을 압박했다고 돼 있습니다.



이튿날 회의에서 "안 장관이 그랜홈 장관에게 체코 사업 철수 시 대통령 탄핵 가능성까지 언급했다"고 기록돼 있습니다.



당시 야권에서는 김건희 여사와 채 상병 사건 의혹 등에 대한 특검과 탄핵 논의가 있었습니다.



[김동아/국회 산자위원 (민주당) : 윤석열 정부가 정치적 국면 전환을 위해 불공정 합의를 종용한 건 아닌지 진상 규명과 수사가 반드시 필요하다고 생각합니다.]



이에 대해 안덕근 당시 산업부 장관은 SBS 기자에게 미 에너지 장관과의 면담 때 대통령 탄핵을 언급한 적이 없고 그런 이야기를 할 성격의 자리도 전혀 아니었다고 밝혔습니다.



