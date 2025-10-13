캄보디아 한국 대학생 살해 용의자, '대치동 마약음료' 가담설도

캄보디아에서 한국인 대학생을 고문 끝에 숨지게 한 용의자 중 한 명이 2년 전 발생했던 '강남 학원가 마약 음료 사건'에 가담했다는 주장이 제기됐습니다.



어제(12일) 언론 취재를 종합하면 캄보디아에서 발생한 한인 대상 범죄를 추적해온 자경단 '천마'는 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보꼬산 지역에서 20대 한국인 대학생 박 모 씨를 살해한 주범으로 중국인 리 모(34)씨를 지목했습니다.



리 씨는 마약 전과가 있으며 2023년 4월 서울 강남구 대치동 학원가에서 발생한 마약음료 사건에서 유통총책을 맡았다고 천마는 주장했습니다.



박 씨에게 마약 투약을 강요하고 박 씨를 고문하는 장면을 영상으로 촬영한 것도 리 씨라고 천마는 덧붙였습니다.



캄보디아 검찰은 현지시간으로 지난 10일 살인과 사기 등 혐의로 30∼40대 중국인 3명을 구속기소 했지만, 리 씨는 아직 검거되지 않은 것으로 알려졌습니다.



천마는 수사 협조를 위해 해당 내용을 경찰에 공유했다고 밝혔습니다.



경북경찰청 관계자는 "제보를 받아 확인을 위해 운영자(천마)를 접촉해 영상과 관련한 내용을 청취한 사실이 있다"면서도 "대치동 마약 연루 부분은 경찰은 전혀 아는 바가 없고, 말을 한 사실이 없는 내용"이라고 밝혔습니다.