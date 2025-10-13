내란·김건희 특검 3개월 예산 30여억 사용…하루 3천∼4천만 원

▲ 특검 사무실

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀과 김건희 여사 관련 의혹을 파헤치는 민중기 특별검사팀이 3개월간 각각 30억여 원의 예산을 사용한 것으로 나타났습니다.어제(12일) 국민의힘 나경원 의원실에서 받은 자료에 따르면 내란 특검팀은 수사를 개시한 지난 6월 18일부터 9월 말까지 33억 6천797만 원의 예산을 집행했습니다.내란 특검팀에 배정된 예산총액은 87억 4천868만 원으로 이 가운데 38.5%를 썼습니다.하루 평균 3천200만 원 꼴입니다.집행 예산 중 특수활동비는 11억 3천만 원, 운영비는 16억 4천13만 원, 업무추진비는 5천778만 원으로 각각 집계됐습니다.내란 특검팀의 수사 기간은 2차례 연장돼 내달 14일 만료되며 개정 특검법에 따라 최장 12월 중순까지 수사가 가능합니다.김건희 특검팀은 수사를 개시한 7월 2일부터 9월 말까지 36억 6천117만 원을 사용했습니다.배정된 예산 78억 1천265만 원 중 46.7%가 집행됐습니다.하루 평균 4천67만 원 정도입니다.사용처별로 보면 인건비가 12억 9천683만 원으로 가장 많고 운영비 10억 8천211만 원, 특수활동비 5억 5천824만 원, 건설비 4억 8천140만 원 등의 순이었습니다.김건희 특검팀의 수사 기간은 한차례 연장돼 이달 29일까지이며 최장 12월 말까지 수사할 수 있습니다.현재까지 19명을 재판에 넘긴 김건희 특검팀은 공소 유지 등에 대비해 인력을 늘릴 계획이어서 기획재정부 등과의 협의 아래 예산도 증액될 것으로 보입니다.