뉴스

대전 길거리서 1ｍ 장검 칼집에 넣었다 뺐다 한 60대 입건

유영규 기자
작성 2025.10.13 05:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대전 길거리서 1ｍ 장검 칼집에 넣었다 뺐다 한 60대 입건
▲ 대전 둔산경찰서

대전 둔산경찰서는 길거리에서 장검을 들고 다닌 혐의(공공장소흉기소지)로 60대 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 4일 오전 10시쯤 대전 서구 월평동의 한 거리에서 1ｍ 길이의 장검을 가지고 다니며 검을 칼집에서 뺐다 넣었다 하는 행위를 반복하면서 시민들에게 불안감을 조성한 혐의입니다.

"장검을 들고 다니는 사람이 있다"는 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범 체포했습니다.

조사 결과 A 씨가 소지했던 검은 가검으로, 무기 규제 대상인 도검은 아니었던 것으로 확인됐습니다.

칼날이 서 있지는 않아 물체를 절단하거나 베는 용도로는 사용할 수는 없습니다.

A 씨는 "훈련용, 수련용으로 가지고 다녔던 것으로 별 뜻은 없었다"고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.

경찰 관계자는 "A 씨의 행위, 소지했던 검의 길이와 재질 등을 고려해 시민들의 공포심을 불러일으킬 수 있다고 판단했다"며 "A 씨를 상대로 자세한 경위를 조사하고 있다"고 밝혔습니다.

지난 4월부터 시행 중인 신설 형법인 공공장소흉기소지죄는 정당한 이유 없이 도로·공원 등 공공장소에서 흉기를 소지하고 이를 드러내 불안감·공포심을 일으키면 3년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지