뉴스

금은방 털고 인천공항 통해 해외 도주한 30대 2달 만에 잡혀

유영규 기자
작성 2025.10.13 05:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
금은방 털고 인천공항 통해 해외 도주한 30대 2달 만에 잡혀
▲ 충남 논산경찰서

충남 계룡의 한 금은방에 들어가 1천만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 해외로 도주한 30대가 범행 2달 만에 경찰에 붙잡혔습니다.

충남 논산경찰서는 특수절도 혐의를 받는 40대 A 씨를 지난 1일 인천공항에서 체포한 뒤 구속했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 7월 29일 오전 4시 27분 오토바이를 타고 충남 계룡시 금암동의 한 금은방에 와 미리 준비한 망치로 출입문을 부순 뒤 1천여만 원 상당의 금반지와 금목걸이를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.

경찰에 따르면 그는 타고 온 오토바이를 이용해 차량을 숨겨 놓은 논산까지 이동한 뒤 이 차를 타고 천안으로 도주했습니다.

이후 천안 모처에 차를 버려둔 뒤 대중교통 등을 이용해 인천공항으로 이동, 범행 당일 오후 5시쯤 태국으로 출국한 것으로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨의 신원을 특정한 뒤 입국 정보를 입수해 기다리다 지난 1일 인천공항에서 A 씨를 붙잡았습니다.

조사 결과 A 씨는 사람이 없는 범죄 취약 시간대를 노려 대상을 물색했으며, 범행 전 미리 항공권을 예약하고 폐쇄회로(CC)TV 없는 도주 경로도 파악하는 등 범행을 사전에 계획했던 것으로 드러났습니다.

A 씨가 훔친 귀금속은 다수가 차 안에서 발견됐는데, 경찰은 A 씨가 항공기 탑승 시각이 임박해지자 미처 귀금속을 처분하지 못하고 출국한 것으로 보고 있습니다.

A 씨는 "도박 빚 등 채무를 갚으려고 범행했다"며 "태국에는 애인을 만나려고 나갔다"고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.

경찰 관계자는 "A 씨가 특이하다고 할 만한 범죄 전력은 없지만 경찰 추적을 피하려고 도주 계획을 상당히 치밀하게 세웠다"며 "곧 A 씨를 검찰에 넘길 계획이다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지