서울 아파트값 뛰자 시가총액 '껑충'…올해 들어 150조 원 증가

유영규 기자
작성 2025.10.13 05:15 조회수
올해 서울 아파트값이 상승세를 보이면서 서울 아파트 전체 시가총액이 작년 말보다 150조 원 이상 증가한 것으로 나타났습니다.

일반 아파트보다 상대적으로 재건축 단지의 증가폭이 컸고, 역시 정비사업을 추진중인 1기 신도시 내에서는 분당·평촌의 시가총액만 늘며 재건축 효과가 엇갈렸습니다.

3일 부동산R114 조사에 따르면 서울 아파트 시가총액은 작년 말 1천630조 원에서 올해 9월 말 기준 약 1천781조 원으로 151조 원이 증가했습니다.

상승률로는 약 9.3%에 달합니다.

이는 전국 아파트 시가총액이 작년 말 3천969조 원에서 9월 말 기준 4천141조 원으로 약 4.3% 늘어난 것과 비교해 2배 이상의 증가폭입니다.

서울 아파트 시장은 6·27 대출 규제 직후 거래가 크게 줄고, 일시적으로 가격 상승세도 주춤했으나 지난달부터 비규제지역이 성동·마포·광진·동작구 등 강북 한강벨트를 중심으로 가격이 크게 오르고 있습니다.

특히 재건축 단지의 시가총액이 상대적으로 많이 늘었습니다.

9월 말 기준 서울 재건축 단지의 시가총액은 약 336조 원 선으로 작년 말(302조 원)에 비해 11.3% 증가했습니다.

재건축을 제외한 일반 아파트 시총이 8.8%(약 1천328조 원→1천445조 원) 늘어난 것보다 증가폭이 컸습니다.

서울 다음으로는 세종시의 시총이 작년 말 60조 5천억 원에서 현재 63조 8천억 원 선으로 약 5.4% 증가했습니다.

경기도 아파트의 시총은 작년 말 1천161조 원에서 현재 1천179조 원 선으로 1.5% 정도 늘어나는 데 그쳤습니다.

이 가운데 재건축을 추진중인 1기 신도시는 분당, 평촌 위주로 시총이 오르며 정비사업 추진 효과가 엇갈렸습니다.

두 지역은 아파트값이 높아 다른 신도시에 비해 상대적으로 재건축 사업성이 양호한 것으로 평가되는 곳입니다.

평촌 아파트 시가총액이 작년 말 24조 4천억 원에서 9월 말 현재 25조 7천억 원으로 약 5.3% 증가하는 등 1기 신도시내 시총 증가폭이 가장 컸습니다.

이어 분당이 작년 말 69조 9천억 원에서 9월 말 기준 73조 5천억 원으로 5.1% 늘었습니다.

이에 비해 중동은 시총 증가폭이 0.1%에도 못 미쳤고, 산본(-1.3%)과 일산(-1.2%) 신도시는 재건축 추진에도 불구하고 시총이 작년 말 보다 하락했습니다.
