"폭력 수사 특검법 발의"…"특검 흔들기 멈춰야"

<앵커>



김건희 특검 조사를 받다가 숨진 양평 공무원 사건을 두고 정치권 공방이 이어지고 있습니다. 국민의힘은 폭력 수사 의혹을 제기하면서 특검에 대한 특검법을 내겠다고 했고, 민주당은 안타까운 죽음을 정치에 끌어들여 특검 수사를 흔들고 있다고 맞받았습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



국민의힘은 김건희 특검의 조사를 받은 뒤 숨진 채 발견된 경기도 양평군의 공무원과 관련해 공세를 폈습니다.



해당 공무원은 김건희 여사의 개입 의혹이 있는 양평 공흥지구 개발과 관련해 지난 2일 특검 조사를 받았고, 사흘 전 오전 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.



국민의힘은 고인이 남긴 자필 메모를 거론하며, 민중기특검팀이 결론을 정해 놓고 증언을 꿰맞추는 수사로 왜곡된 진술을 강요했다고 주장했습니다.



폭력 수사, 조작 수사라는 것입니다.



국민의힘은 또 특검팀이 지난 7월, 출산한 국토교통부의 사무관이 있던 산후조리원까지 압수수색 했다는 제보가 있다며 수사의 탈을 쓴 만행이자 폭력이라고도 주장했습니다.



그러면서 폭력 수사 의혹의 진실을 밝혀야 한다며 민중기특검에 대한 특검법을 발의하겠다고 밝혔습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 특검만이 특검의 폭력을 제대로 수사할 수 있습니다. 가칭 '민중기특검의 폭력 수사 특검법'을 발의하겠습니다.]



민주당은 해당 공무원의 안타까운 죽음을 정치에 끌어들여 특검 수사를 흔들려고 한다고 국민의힘을 강하게 비판했습니다.



"고인을 특검 비난의 소재로 삼고, 정치적 논리의 도구로 쓰는 것은 고인에 대한 모독"이라는 것입니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 국민의힘은 특검 흔들기를 멈추고, 특검의 수사에 협조해야 할 것입니다.]



민중기특검은 국민의힘의 주장과 관련해 산후조리원을 압수수색 한 적은 없으며, 조리원에 있었던 공무원에게서 휴대전화를 받았을 뿐이라고 해명했습니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 황지영)