1. 이재명 정부 첫 국감…대법원장 증인석 앉나?



이재명 정부 첫 국정감사가 오늘(13일) 시작됩니다. 민주당은 대법원 국감에서 조희대 대법원장을 증인석에 앉힌 뒤 지난 대선 개입 의혹을 추궁하겠다는 방침이어서 반대하는 야당과 충돌이 우려됩니다.



2. '세관 마약 사건' 엄정 수사 지시…백해룡 파견



이재명 대통령이 지난 정부 대통령실과 경찰 고위 간부가 인천세관 마약사건 수사에 외압을 행사했다는 의혹을 철저히 수사하라고 지시했습니다. 외압 의혹을 폭로한 백해룡 경정의 수사팀 파견도 지시했습니다.



3. 인질·구금자 석방…트럼프, '가자 정상회의' 주재



가자지구 휴전 합의에 따라 이스라엘 인질들과 팔레스타인 구금자들이 오늘 각각 석방됩니다. 트럼프 미국 대통령은 이스라엘에 이어 이집트를 방문해 20여 개국 정상과 함께 휴전 합의 서명식에 참석합니다.



4. "피멍 든 채 팔려와"…'전담 경찰관' 파견



캄보디아에서 숨진 한국 대학생이 범죄조직에 이리저리 팔려 다니고 잔혹한 폭행까지 당했다는 증언이 나왔습니다. 경찰은 현지에 전담 경찰관을 파견하기로 했습니다.