미 행정부, 셧다운에 CDC 700명 해고 통보했다 취소…"전산오류"

▲ 미국 질병통제예방센터(CDC)

미국 도널드 트럼프 행정부가 연방 정부 기능이 일부 중단되는 '셧다운' 와중에 질병통제예방센터(CDC) 직원들에게 대규모로 해고를 통보했다가 이 가운데 상당수의 통보를 취소하는 일이 벌어졌다고 미 CNN방송과 뉴욕타임스(NYT) 등이 현지시간 12일 보도했습니다.CNN은 연방 기관들의 노조인 미국공무원연맹(AFGE)을 인용해 지난 10일 밤 CDC 직원 약 1천300명에게 해고 통지가 내려졌고, 다음 날인 11일 이중 약 700명에게는 해고 대상이 아니라는 통보가 발송됐다고 전했습니다.CDC를 관할하는 미 보건복지부 커뮤니케이션 담당관 앤드루 닉슨은 "잘못된 통보를 받은 직원들은 기관에서 해고된 적이 없으며, 모두 감원 대상이 아니라는 통보를 받았다"고 말했습니다.해고 통보를 받았다가 정정돼 신분이 유지되는 직원들로는 전염병 발생 시 가장 먼저 현장 대응에 나서는 역학조사서비스(EIS) 팀을 비롯해 CDC의 대표 학술지인 '주간 사망률·발병률 보고서(MMWR)' 발행팀, 국가예방접종호흡기질환센터, 글로벌건강센터, 공중보건인프라센터 직원 등이 포함됐습니다.미 보건복지부 관계자는 일괄적으로 발송된 해고 통지서의 코딩 오류 탓에 잘못된 해고 통지가 발송됐다고 설명했습니다.하지만, 이번에 해고 통보된 직원 중 약 600명은 실제 해고된 것으로 전해졌습니다.CDC 워싱턴사무소와 폭력예방정책실, 외상센터 소장실 소속 직원들은 셧다운을 계기로 한 트럼프 행정부의 대규모 인력 감원 추진에 일자리를 잃었습니다.트럼프 행정부는 최근 법원에 제출한 서류에서 보건복지부, 재무부, 교육부 등의 인력 총 4천100명 이상을 감축하는 계획을 밝혔다고 미 언론이 전날 보도한 바 있습니다.AFGE는 트럼프 행정부를 상대로 셧다운 기간에 불법적인 해고를 중단하라며 소송을 제기한 상탭니다.(사진=미국 질병통제예방센터 웹사이트 캡처, 연합뉴스)