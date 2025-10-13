트럼프 "시진핑, 중국 불황 원치않고 나도 그래" 관세 전쟁 불원 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 12일 미중 무역 갈등 우려가 커지고 있는 것과 관련해 "미국은 중국을 해치려는 것이 아니라 도우려는 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것"이라며 이같이 밝혔습니다.



그러면서 "매우 존경받는 시(시진핑) 주석이 잠시 안 좋은 순간을 겪었을 뿐"이라며 "그는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지"라고 덧붙였습니다.



중국이 최근 희토류 수출 통제를 강화하자, 트럼프 대통령은 지난 10일 중국에 100% 추가 관세를 다음 달부터 부과하겠다며 맞대응에 나섰습니다.



미중 양국은 지난 4월 서로 100% 넘는 초고율 관세를 부과하는 '관세 전쟁'을 벌이다가 이후 고위급 협상을 이어오며 소강상태를 맞았는데, 다시 양국의 무역 갈등이 본격화할 수 있다는 우려가 제기됐습니다.



트럼프 대통령의 이날 발언은 앞으로 중국이 어떤 입장을 취하냐에 따라 양국 갈등이 심화하지 않을 수 있다는 유화적 제스처를 일단 취한 것으로 해석됩니다.



동시에 중국이 희토류 수출 통제를 고수할 땐 미국도 상응 조치를 함으로써 중국 경제가 불황을 겪을 수 있다는 경고의 메시지를 낸 것으로 볼 수 있습니다.



J.D.밴스 미국 부통령도 이날 폭스뉴스 인터뷰 등을 통해 앞으로 미중 간 무역 갈등 향배에 대해 "많은 부분은 중국이 어떻게 대응하느냐에 달려 있다"며 중국의 정책 수정을 촉구했습니다.