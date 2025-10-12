'100세까지 50년 집권' 도전…92세 카메룬 대통령 또 당선?

▲ 폴 비야 카메룬 대통령

아프리카의 대표적인 장기 집권 지도자인 폴 비야(92) 카메룬 대통령의 8선 여부가 결정될 대선이 시작됐습니다.야권 유력후보의 출마가 무산되고 야권에서 11명의 후보가 난립하면서 비야 대통령이 유리한 상황입니다.로이터 통신 등에 따르면 카메룬 대선은 현지시간으로 12일 오전 8시부터 오후 6시까지 진행됩니다.1982년에 집권한 뒤 43년간 통치한 비야 대통령은 세계에서 가장 나이가 많은 정상이지만 또다시 7년 임기에 도전했습니다.이번에 당선되면 8선 대통령이 되며 100세가 될 때까지 카메룬을 통치하게 됩니다.고령에 따른 통치 능력 논란과 지속되는 경제적 어려움 속에 각계에서 사임 요구가 잇따랐지만 비야 대통령은 이를 일축하고 집권당 국민민주운동(CPDM)의 후보로 출마했습니다.비야 대통령은 2008년에 헌법에서 대통령 연임 제한 조항을 삭제했습니다.2018년 대선에서 14%의 득표율로 2위를 차지했던 야권의 유력후보 모리스 카모(71)는 지난 8월 카메룬 헌법위원회 결정으로 출마가 무산됐습니다.야권 후보 중에는 정권교체를 이룰 정도로 유력한 후보가 없는데다 11명이나 출마해 표가 분산될 가능성이 큽니다.카메룬에서는 결선 투표가 없어 가장 많이 득표한 후보가 선거에서 승리하게 됩니다.(사진=게티이미지코리아)