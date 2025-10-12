'케데헌' 속편 나오나?…매기 강 "캐릭터들로 할 일 더 있어"

▲ 매기 강 감독

세계적으로 흥행한 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 매기 강 감독이 "더 많은 이야기의 가능성"을 언급해 속편 제작 기대감을 높였다고 영국 BBC 방송이 보도했습니다.강 감독은 유럽 방문 중 공동 연출 크리스 아펠한스 감독과 함께 BBC와 만나 "공식적으로는 말할 수 있는 것은 없다"면서도 "우리가 이 세계에서 이 캐릭터들로 할 수 있는 것이 확실히 더 있다고 믿는다"고 말했습니다.이어 "그것이 무엇이 되든지, 속편이 될 만한 이야기이고 우리가 보고 싶어 하는 무언가일 것"이라고 덧붙였습니다.두 감독은 '케데헌'이 실사 영화로 제작될 것이라는 소문은 일축했습니다.강 감독은 "애니메이션에 적합한 톤과 코미디 요소가 너무 많다"며 "실사 세계에서 이 캐릭터들을 상상하기란 정말 어렵다. 너무 현실적인 느낌일 거라 나한테는 전혀 통하지 않는다"고 말했습니다.아펠한스 감독도 실사 영화는 좋은 생각이 아니라면서 "애니메이션이 위대한 건 불가능하게 훌륭한 요소들을 종합할 수 있다는 것"이라며 "루미는 바보 같은 코미디를 보여주다가 1초 뒤 노래를 부르고 돌려차기 한 다음 하늘에서 자유낙하를 할 수 있다"고 말했습니다.BBC는 '케데헌'이 '오징어게임'을 제치고 넷플릭스 역대 최다 누적 시청 수를 기록하는 등 문화 현상이 됐으며, 이제 관심은 미국 아카데미상(오스카상)을 휩쓸지에 쏠려 있다고 전했습니다.온라인상에서 '케데헌'은 애니메이션 작품상이나 주제가상 유력 주자로 거론되고 있습니다.주제가상의 경우 영화 한 편당 3곡만 출품할 수 있는데, 넷플릭스는 최고 히트곡 '골든'(Golden)이 포함될 것이라고 이미 언급했습니다.강 감독은 "'유어 아이돌'(Your Idol)이 아주 멋지다고 생각한다"고 말했고, 아펠한스 감독은 '왓 잇 사운즈 라이크'(What it Sounds Like)를 꼽으면서 "감동적인 부분이 많고 진짜 카타르시스를 안기는 곡"이라고 말했습니다.