[자막뉴스] '고문고통으로 사망'에 발칵…이제서야 '캄보디아와 합동작전'

최근 한국 대학생이 캄보디아에서 납치돼 사망한 사건을 계기로 경찰과 캄보디아 당국이 대대적인 초국경 합동작전을 추진하기로 했습니다.



정부는 캄보디아에 한국 경찰 주재관을 증원하고 '코리아 데스크'를 신설하는 등 협의를 시작했다며, 23일 여의도 콘래드 호텔에서 캄보디아 경찰과 양자회담을 열고 업무협약을 체결한다고 밝혔습니다.



현재 주 캄보디아 한국 대사관엔 주재관 한 명과 협력관 두 명 등 총 세 명이 근무중이지만, 정부는 최근 한국인을 대상으로 한 범죄가 폭증함에 따라 경찰 인력을 2교대가 가능한 수준으로 증원 배치하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.



'코리안 데스크'는 우리 경찰관이 해외 공관이 아닌 현지 경찰에 직접 파견을 가 한인 대상 범죄를 전담하는 요원으로, 2012년 필리핀에 처음 설치된 이후 현태 태국에서도 운영 중입니다.



경찰은 캄보디아 현지 상황을 점검하고 수사 공조를 강화하기 위해 국가수사본부장의 캄보디아 방문도 추진 중이며, 인터폴과 아세아나폴 등 국제 경찰기구와의 초국경 범죄 합동작전도 전개할 계획입니다.



이와 함께 국제 공조수사 인력 30명도 보강할 방침입니다.



경찰은 지난 7월 "여름 방학 동안 해외 박람회에 다녀오겠다"며 출국한 후 한달 만인 8월 숨진 채 발견된 경북 예천 출신 대학생 사건과 관련해 현지 당국과 공동 부검을 추진할 계획입니다.



이 대학생의 시신 인도와 장례 절차는 캄보디아 수사 당국의 수사 절차가 마무리된 뒤에야 가능할 것으로 보입니다.



캄보디아 경찰은 부검에 앞선 검안에서 사망 원인을 심장마비, 즉 고문으로 인한 극심한 통증으로 기재했습니다.



우리 경찰 관계자는 "단순 검시 결과만으론 사인을 확정할 수가 없어 캄보디아 당국과 조율해 본청과 경북경찰청 수사관이 부검에 합류하기로 했다"며 "캄보디아와 일정 협의가 마무리되는 대로 출국할 계획"이라고 말했습니다.



(구성: 김종원 / 영상편집: 이승희 / 제작: 디지털뉴스편집부)