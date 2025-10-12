농식품부 "마늘·양파·보리도 농업수입안정보험 가입 가능"

▲ 양파

농림축산식품부는 이달부터 마늘과 양파, 보리에 대해서도 농업수입안정보험에 가입할 수 있다고 오늘(12일) 밝혔습니다.마늘은 내일(13일)부터, 양파와 보리는 오는 20일부터 각각 가입이 시작됩니다.농업수입안정보험은 기존 농작물재해보험의 보장 범위인 자연재해·화재·병충해 등에 따른 피해에 더해 시장가격 하락에 따른 농가의 경제적 손실도 보상하는 제도입니다.농가의 품목별 수입(보험 가입 연도)이 과거 평균 수입의 일정 수준 미만으로 줄어들 때 감소분 전액을 보상해 줍니다.올해 농업수입안정보험은 15개 품목이 대상입니다.콩, 마늘, 양파, 보리 등 9개 품목은 전국을 대상으로 하며 벼, 봄감자, 가을배추 등 6개 품목은 일부 주산지에서 시범 운영합니다.농식품부는 가입자 보험료의 50% 수준을 지원합니다.농업수입안정보험은 농작물재해보험과 마찬가지로 지역 농축협에서 판매합니다.경영체 등록을 마친 농업인과 농업법인이 보험 대상 품목을 재배하는 경우 가입할 수 있습니다.윤원습 농식품부 농업정책관은 "시장 가격 하락으로 인한 수입 감소를 보상하므로 마늘·양파와 같이 가격 변동성이 큰 작물은 농업수입안정보험이 효과적인 농가 경영안정 장치가 될 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)