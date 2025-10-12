뉴스

내란특검, 이번주 조태용 소환…계엄 국무회의 수사 마무리 수순

전연남 기자
작성 2025.10.12 13:42 조회수
▲ 조태용 전 국가안보실장

내란 특검이 이번 주 조태용 전 국가정보원장을 소환 조사한 뒤 계엄 선포 국무회의 수사를 마무리 지을 것으로 전망됩니다.

조 전 원장은 윤석열 전 대통령 측근이자 국가기밀 정보를 총괄하는 국정원장으로서 비상계엄 전후 상황에 전반적으로 관여했다는 혐의를 받고 있습니다.

특검팀은 조 전 원장이 비상계엄 선포 계획을 국회에 알리지 않아 국정원법에서 정한 국정원장의 직무를 유기했다고 보고 있습니다.

특검팀은 앞서 비상계엄 국무회의 참석자들을 중심으로 내란 가담·방조 혐의를 수사하면서 이상민 전 행정안전부 장관을 구속기소하고 한덕수 전 국무총리는 불구속으로 재판에 넘겼습니다.

또 박성재 전 법무부 장관에 대해 내란 중요임무 종사·직권남용 혐의로 구속영장을 청구해 오는 14일 구속 전 피의자 심문이 예정돼 있습니다.

조 전 원장의 소환조사에 이어 신병처리 방향까지 결정되면 관련 수사도 마무리 단계에 들어설 것이라는 전망이 나옵니다.

한편, 특검팀은 평양 무인기 투입 작전 등 외환 혐의 수사도 조만간 마무리할 것으로 예상됩니다.

특검팀은 윤 전 대통령이 비상계엄 명분을 마련하기 위해 북한의 도발을 유도하려는 목적으로 평양 무인기 침투 작전을 지시했다고 의심하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
전연남 기자
전연남 기자페이지 바로가기
