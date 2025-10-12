[단독] 채상병특검, '호주대사 의혹' 한동훈 피의자 신분 이번주 소환통보 방침

▲ 한동훈 (왼쪽), 박성재 전 법무장관 (오른쪽)

이종섭 전 국방장관의 호주 대사 임명과 출국금지 해제 과정을 수사하고 있는 채상병 특검이 한동훈ㆍ박성재 전 법무장관을 피의자 신분으로 이르면 이번 주 소환 통보할 방침인 것으로 SBS 취재결과 확인됐습니다.채상병 특검은 한 전 장관을 상대로 지난 2023년 법무부 인사정보관리단의 호주 대사 인사 검증 과정 전반을 조사할 전망입니다.SBS 취재에 따르면 윤석열 정부 당시 고위공직자 인사검증을 위해 법무부 산하에 설치된 인사정보관리단은 지난 2023년 하반기쯤 이종섭 전 국방장관의 호주 대사 임명 관련 인사 검증 작업을 벌였습니다.특검팀은 당시 법무부가 검증 과정에서 이종섭 전 장관이 공수처 수사를 받고 있다는 사실을 파악했고, 외교부와 용산 대통령실도 이 사실을 보고 받았음에도 이 전 장관을 호주 대사로 임명한 경위에 문제가 있다고 보고 있습니다.특검팀은 이 전 장관 도피 의혹과 관련해 한 전 장관과 함께 고발된 조태열 전 외교부 장관과 이노공 전 법무부 차관을 앞서 피의자 신분으로 소환해 조사했습니다.특검은 또 지난 2023년 12월 초 공수처가 이종섭 전 장관을 출국금지했을 때, 출입국 관리 주무부처인 법무부가 이를 보고한 과정과 절차에 대해서도 수사하고 있습니다.한 전 장관은 국민의힘 비상대책위원장으로 취임하기 직전인 2023년 12월 21일까지 법무장관직을 수행했습니다.앞서 한 전 장관은 지난해 국힘 비대위원장 시절, 이준석 개혁신당 대표가 "한동훈 법무장관 시절 이 전 장관의 출국금지를 몰랐으면 무능이고, 알았으면 도주 사태에 책임을 져야 한다"고 주장한 것과 관련해 "(이 전 장관의 출국금지는) 장관 그만둔 다음 아닌가"라며 "잘못된 주장"이라고 반박한 바 있습니다.하지만 특검은 이 전 장관의 출국금지 조치가 한 전 장관 재임 기간 중 진행된 것으로 보고 관련 내용을 조사하겠단 방침입니다.이와 관련해 법무부는 지난해 3월 "이 전 장관에 대한 출국금지 당시 법무부 장ㆍ차관이나 대통령실에는 일체 보고되지 않았던 것으로 확인됐다"는 입장을 밝혔습니다.한 전 장관 재임 기간 중 이 전 장관 출국금지가 이뤄지긴 했지만, 장ㆍ차관에게 보고되지는 않았다는 취집니다.SBS는 한 전 장관에게 관련 내용을 묻기 위해 여러 차례 전화와 문자 연락을 시도했지만 닿지 않았습니다.특검은 또 한 전 장관 후임이었던 박성재 전 장관도 피의자 신분으로 조만간 소환해, 이 전 장관의 출국금지 해제 과정에 대해서 조사할 예정입니다.