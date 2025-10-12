미국 시골 고교 3곳서 '탕, 탕'…총격으로 최소 8명 사망

▲ 릴랜드 총격사건 현장

미국 미시시피주 외곽의 시골 마을 3곳에서 총기 난사 사건이 발생해 8명이 숨지고 부상자가 다수 발생했습니다.AP통신 등에 따르면 총격 사건은 미시시피주 릴랜드, 하이델버그, 롤링포크 등 소도시 3곳에서 11일(현지시간) 밤 동시다발적으로 발생했습니다.이번 총격 사건은 모두 고등학교 홈커밍 미식축구(풋볼) 행사와 관련된 것으로 파악됐지만, 각각의 사건이 서로 연관됐는지는 알려지지 않았습니다.미시시피주 서쪽에 위치한 릴랜드에서 사상자가 가장 많이 발생했습니다.인구가 4천 명 미만인 릴랜드에서는 고교 홈커밍 풋볼 경기 후 행사가 진행 중이던 메인 스트리트에서 총격이 발생하면서 6명이 사망했다고 AP통신이 보도했습니다.AP통신은 부상자도 20여 명 발생했으며, 그 중 4명은 중태에 빠져 인근 대형 병원으로 이송됐다고 보도했습니다.총격범의 범행 경위나 동기, 신원은 알려지지 않았습니다.비슷한 시각 릴랜드에서 차로 약 3시간 떨어진 시골 마을 하이델버그에서도 홈커밍 풋볼 경기 후 행사가 진행 중이던 고등학교에서 총격 사건이 발생해 2명이 사망했습니다.사망자 중 한 명은 임신 중이었다고 테이트 리브스 미시시피 주지사가 소셜미디어 엑스(X)에서 밝혔습니다.총격이 정확히 언제 일어났는지, 경기장과 얼마나 가까운 곳에서 발생했는지는 확인되지 않았지만, 사건의 용의자가 검거됐다고 리브스 주지사가 전했습니다.뉴욕타임스(NYT)는 미시시피주 샤키카운티의 롤링포크에서도 고등학교 안에서 풋볼 경기 후 총격 사건이 발생했다고 전했습니다.샤키카운티 보안관실은 용의자 2명을 체포했다고 밝힌 뒤 사상자 발생에 대해 언급하지 않은 채 "매우 힘겨운 시간에 피해자들을 생각하며 기도한다"고 말했습니다.풋볼의 인기가 높은 미국 중서부 중소도시에서는 9∼10월에 지역 고교의 풋볼 홈경기에 맞춰 졸업생을 초대하는 홈커밍 풋볼 경기를 연 뒤 무도회 등 행사를 개최합니다.(사진=AP, 연합뉴스)