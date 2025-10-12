"기관실에서 '펑' 소리"…제주 마라도 해상서 대형어선 화재

▲ 12일 새벽 제주 서귀포시 해상에서 항해하던 고등어잡이 어선에서 화재가 발생했다.

제주 해상에서 항해하던 129t 고등어잡이 어선에서 불이 났으나 승선원 27명이 모두 구조됐습니다.오늘(12일) 새벽 3시 52분쯤 제주 서귀포시 대정읍 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 조업 위치로 이동하던 부산 선적 고등어잡이 대형 선망 어선 A호에서 불이 났다는 신고가 서귀포해경에 접수됐습니다.A호에 있던 선원 27명 전원은 약 40분 만이 새벽 4시 30분쯤 함께 조업하던 인근 선단 어선에 의해 구조됐습니다.해경은 헬기 1대와 함정 5척 등 구조세력을 급파해 구조자들을 모두 해경함정으로 옮겨 태워 오늘 아침 6시 28분쯤 화순항에 입항했습니다.이 사고로 40대 이 모 씨 등 2명이 화상을 입었고, 70대 김 모 씨 등 4명이 단순 연기흡입으로 병원으로 이송돼 치료받고 있습니다.나머지 선원들의 건강에는 이상이 없는 것으로 알려졌습니다.해경은 현재까지 함정 소화포 등을 통해 진화작업을 벌이고 있습니다.해경은 '항해 중 기관실에서 '펑' 하는 소리가 들리며 불길이 시작됐다'는 A호 선원의 진술을 바탕으로 화재 원인을 조사할 예정이라고 밝혔습니다.