홀란, 2차례 PK실축에도 해트트릭…노르웨이, 이스라엘에 5대 0 대승

▲ 골세리머니를 펼치는 엘링 홀란

노르웨이가 페널티킥 실축에도 해트트릭을 달성한 '골잡이' 엘링 홀란(맨체스터 시티)의 원맨쇼를 앞세워 이스라엘을 대파하고 2026 북중미 월드컵 유럽 예선에서 쾌조의 6연승을 내달렸습니다.노르웨이는 오늘 노르웨이 오슬로의 울레볼 스타디움에서 열린 이스라엘과 2026 북중미 월드컵 유럽 예선 조별리그 I조 7차전에서 5대 0으로 이겼습니다.16장의 월드컵 본선 진출권을 놓고 겨루는 유럽 예선에서는 54개국이 12개 조(A~L조)로 나뉘어 경쟁해 각 조 1위를 차지한 12개 팀이 본선에 직행합니다.나머지 4장 티켓의 주인공은 각 조 2위를 차지한 12개 팀과 각 조 3위 이하 팀 가운데 2024-2025 UEFA 네이션스리그 성적이 높은 4개 팀을 합친 16개 팀의 플레이오프를 통해 결정됩니다.이날 승리로 노르웨이는 5개 팀이 겨루는 조별리그 I조에서 6전 전승의 신바람을 내며 승점 18을 기록, 이날 에스토니아를 3대 1로 물리친 이탈리아(승점 12)와 격차를 승점 6차로 벌리며 1998년 대회 이후 28년 만의 월드컵 본선 진출에 바짝 다가섰습니다.노르웨이는 전반 3분 만에 페널티킥을 따내며 득점 기회를 얻었습니다.홀란이 키커로 나서 이스라엘 골대 왼쪽 구석을 향해 왼발로 슈팅한 게 몸을 날린 골키퍼의 손끝에 걸렸습니다.하지만, 주심은 골키퍼가 슈팅 직전 움직였다고 선언하며 페널티킥을 다시 차라고 판정했습니다.두 번째 페널티킥 시도에 나선 홀란은 이번엔 골대 오른쪽 구석을 향해 왼발 슈팅을 했지만, 이 역시 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혀 뜻을 이루지 못했습니다.득점 기회를 놓친 노르웨이는 전반 18분 이스라엘의 자책골로 앞서 갔습니다.노르웨이의 추가 골은 홀란이 책임졌습니다.홀란은 전반 27분 알렉산데르 쇠를로트의 침투 패스를 받아 골 지역 오른쪽으로 파고든 뒤 오른발 슈팅으로 득점에 성공하며 페널티킥 실축의 아쉬움을 지웠습니다.홀란은 팀의 세 번째 득점에도 관여했습니다.전반 28분 홀란이 골 지역 왼쪽으로 쇄도했고, 골키퍼가 볼을 차냈지만 홀란을 마크하던 수비수 몸에 맞고 자책골이 됐다. 노르웨이는 전반을 3대 0으로 마무리했습니다.노르웨이는 후반 18분 왼쪽 측면에서 올라온 크로스를 골 지역 정면에서 번쩍 솟아올라 헤더로 마무리 한 홀란의 두 번째 골로 4대 0으로 달아났습니다.홀란은 후반 27분 골 지역 오른쪽에서 또다시 머리로 득점하며 해트트릭을 완성했고, 노르웨이는 5대 0 승리를 마무리했습니다.특히 지난 12일 몰도바전(11대 1승)에서 5골을 뽑아냈던 홀란은 2경기 연속 해트트릭을 달성하며 A매치 46경기에서 51골을 쌓아 역대 A매치 최소 경기 50호골을 돌파했습니다.종전 A매치 최소경기 50호골 기록은 해리 케인의 71경기로 홀란은 무려 25경기나 앞당겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)