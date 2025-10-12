시진핑, 김정은에 "북중, 운명 같이하는 동지…국제정의 공동수호"

▲ 조선중앙TV가 공개한 김정은 위원장과 시진핑 중국 국가 주석간 북-중 정상회담에 이어 시 주석이 마련한 연회에 참석해 손을 맞잡은 모습.

시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장에게 국제 및 지역 문제에 있어 전략적 협조를 강화하겠다고 밝혔습니다.조선중앙통신은 김정은 위원장이 지난 1일 중국 국경절 76주년을 기념해 보낸 축전에 대해, 시 주석이 지난 9일 답전을 보내왔다며 전문을 공개했습니다.시 주석은 답전에서, 북한과 중국은 "운명을 같이하고 서로 돕는 훌륭한 이웃, 훌륭한 벗, 훌륭한 동지"라면서, "두 나라 사이의 전통적인 친선은 세월이 흐를수록 더욱 굳건해지고 있다"고 밝혔습니다.시 주석은 이어, 중국은 북한 동지들과 함께 전통적인 북중친선을 계승하고 더욱 발양시켜 친선적인 교류와 호혜협조를 심화시키고 국제 및 지역문제들에서 전략적 협조를 강화할 것이라고 덧붙였습니다.시 주석은 또, "두 나라 인민에게 보다 훌륭한 복리를 마련해주는 동시에 지역의 평화와 안정, 국제적인 공평과 정의를 공동으로 수호해 나갈 용의가 있다"고 강조했습니다.조선중앙통신은 박태성 북한 내각총리가 어제 리창 중국 총리와 회담을 가졌다고도 보도했습니다.박 총리는 "대만문제를 비롯하여 핵심이익을 견결히 수호하고 사회주의 위업을 전진시키기 위한 중국당과 정부의 정책과 입장을 확고히 지지한다"면서 "중국 동지들과 함께 패권주의를 반대하고 공정한 국제질서와 평화를 공동으로 수호해 나갈 것"이라고 강조했습니다.라창 총리는 북중 쌍방이 두 나라의 사회주의 위업을 적극 추동하고, 다자 무대에서 상호 지지성원하면서 국제적 공평과 정의를 실현해 나갈 용의를 표명했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)