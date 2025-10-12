쇼트트랙 임종언, 1차 월드투어 1,500ｍ 금…여자계주 금빛 질주

▲ 쇼트트랙 월드투어 1차 대회에서 금메달을 따낸 임종언(가운데)과 준우승한 황대헌(맨 왼쪽)

한국 남자 쇼트트랙의 '차세대 기대주' 임종언이 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회에서 생애 첫 '월드투어 금빛 질주'에 성공했습니다.임종언은 오늘 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 대회 셋째 날 남자 1,500ｍ 결승에서 2분 16초 141의 기록으로 금메달을 목에 걸었습니다.함께 결승에 나선 황대헌(강원도청)이 임종언보다 0.452초 늦은 2분 16초 593의 기록으로 은메달을 차지했습니다.남자 1,500ｍ에서 금메달을 따낸 임종언은 지난 4월 치러진 국가대표 선발전에서 남자부 전체 1위를 차지하며 첫 성인 대표팀 발탁과 더불어 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개인전 출전권까지 따낸 주인공입니다.지난해 2월 ISU 쇼트트랙 주니어 세계선수권대회에서 5개의 메달(금2·은2·동1개)을 차지하며 '고교생 유망주'로 부상한 임종언은 이번 월드투어를 통해 성인 무대에 데뷔했고, 금빛 질주까지 완성했습니다.이날 결승전에서 임종언은 레이스 초중반까지 3∼4위 자리에서 기회를 엿보다 12바퀴째에서 선두로 치고 나선 뒤 막판 스퍼트를 펼치며 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.'금빛 소식'은 여자 3,000ｍ 계주에서도 나왔습니다.최민정, 김길리(이상 성남시청), 심석희(서울시청), 노도희(화성시청)가 호흡을 맞춘 여자 대표팀은 이날 여자 3,000ｍ 결승에서 4분 07초 318로 결승선을 통과, 네덜란드(4분 07초 350)를 0.032초 차로 제치고 우승했습니다.여자 대표팀은 경기 초반 네덜란드, 캐나다와 치열한 순위 싸움을 펼치다가 8바퀴를 남기고 김길리가 2명을 따돌리며 선두로 치고 오른 뒤 그대로 스피드를 살려 금메달을 완성했습니다.여자 계주에서 금메달을 목에 건 김길리는 여자 1,000ｍ에서 은메달도 추가했습니다.김길리는 여자 1,000ｍ 결승에서 1분 28초 250의 기록으로 캐나다의 코트니 사로(1분 28초 185)에 0.065초 차로 밀리며 은메달을 따내 이번 대회에서 2개의 메달을 품에 안았습니다.레이스 초반 최하위에서 기회를 엿보던 김길리는 8바퀴째에서 3위로 치고 오른 뒤 마지막 바퀴에서 날 들이밀기로 은메달을 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)