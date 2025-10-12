민주, 내년 지방선거서 '3번 이상 탈당 전력자'도 공천 배제 검토

▲ 정청래 더불어민주당 대표

더불어민주당이 내년 6·3 지방선거 준비에 속도를 내고 있습니다.민주당은 이번 달 말까지 후보 자격에 대한 심사 규정을 정비하고 공천 룰 등에 대한 본격 논의에 들어간다는 계획입니다.일단 컷오프(공천 배제)를 최소화한단 원칙으로 당내 경선을 통한 '붐업' 효과를 노린다는 목표를 세웠습니다.정청래 대표는 지난 8·2 전당대회 당시 억울한 공천 배제를 막는 '노컷 당 대표'가 되겠다고 공약한 바 있습니다.범죄 경력자 등 부적격자는 사전 검증 과정에서 걸러내되, 나머지 모든 후보에게는 경선 참여 기회를 부여해 본선 경쟁력을 높이겠다는 겁니다.민주당은 경선 부적격자를 가리기 위한 기준과 일부 부적격자에 대한 정밀 심사 방안에 대해 내부 검토 중입니다.구체적으로 ▲ 적격 ▲ 예외 없는 부적격 ▲ 예외가 있는 부적격 등 기준을 두고 예외 없는 부적격에 해당할 경우 공천을 원천 배제(컷오프)한다는 방침인 것으로 알려졌습니다.이런 기존 기준에 더해 세 번 이상 탈당한 전력이 있는 사람도 예외 없는 부적격자에 포함하는 방안을 검토 중입니다.다만, 일부 참작이 가능한 부적격자의 경우 공직 후보자 심사에는 참여할 수 있도록 하되, 일정 부분 감산점을 주는 방식을 적용할 예정입니다.이와 함께 정 대표가 당원 주권 정당을 표방하고 있는 만큼 후보 경선에서 권리당원의 표를 이전보다 더 많이 반영하는 방안을 고민할 것으로 전망됩니다.민주당은 8·2 전당대회에서 권리당원 투표를 55% 반영했으며 사실상 국회직인 원내대표 선출 시에도 권리당원 투표를 20% 반영하는 등 각종 선거에서 권리당원 투표 비율을 높이고 있습니다.한편 이번 지방선거에는 현역 의원이나 당직자들의 출마도 이어질 전망입니다.당헌·당규상 당직자는 선거일 6개월 전인 12월 5일까지는 사퇴해야 합니다.현역의원이 내년 4월 30일 이전에 사퇴할 경우 해당 지역구 국회의원 보궐선거도 지방선거와 동시에 열리게 됩니다.