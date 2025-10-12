[날씨] 영동·남부 곳곳 비 소식…동해안 강풍 주의

휴일인 오늘(12일) 동쪽 지역을 중심으로 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 보시면 일부 강원과 충청, 전북과 경북에 약하게 비가 내리는 곳이 있습니다.



오늘 강원 영동에는 10에서 최고 40mm의 비가 예보돼 있고요.



경북 북부 동해안에 5~20, 그 밖의 동쪽 지역에 5~10mm 정도의 비가 조금 내리겠습니다.



오늘 전국이 대체로 흐리겠습니다.



다만 비가 내리지 않는 서쪽 지역에도 빗방울이 떨어질 수 있다는 점 참고해 주셔야겠고요.



오늘부터 동해안 지역을 중심으로는 바람이 강하게 불겠고, 당분간 동해안과 제주 해안은 강한 너울성 파도가 밀려들겠습니다.



현재 기온 보시면 서울이 17.6도, 대구 19.8도, 광주 21.9도로 온화하게 시작하고 있고요.



낮 기온 서울 23도, 대전·대구 24도, 광주 26도로 어제보다 2~6도가량 낮겠습니다.



내일과 모레에는 전국에 비가 내리겠습니다.



특히 강원 영동을 중심으로는 120mm 이상의 많은 비가 예보돼 있어 이 점 유의하셔야겠고요.



내일 비가 내리면서 서울의 낮 기온이 18도에 그치겠습니다.



(박세림 기상캐스터)