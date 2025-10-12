머스크 X, 전 트위터 경영진 제기 '1천800억 원대 소송' 합의

▲ 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)

일론 머스크의 소셜미디어(SNS) 기업 엑스(X·옛 트위터)가 전 트위터 최고경영자(CEO) 등 전직 경영진이 제기한 2천억 원에 가까운 소송에 합의했습니다.11일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 엑스는 파라그 아그라왈 전 트위터 CEO와 최고재무책임자(CFO) 등 4명의 고위 임원이 머스크가 자신들을 해고하면서 약속된 1억 2천800만 달러(1천834억 원)의 퇴직금을 지급하지 않았다며 제기한 소송에 합의했습니다.이번 합의는 지난주 샌프란시스코 연방법원에 제출된 문서에서 처음 공개됐으며, 구체적인 합의 조건은 공개되지 않았습니다.법원은 지난 1일 해당 소송의 서류 제출 기한과 심리 일정을 연기해 합의 절차를 마무리할 시간을 부여했습니다.이들 전직 경영진 등은 당시 머스크의 트위터 인수와 관련해 소송을 제기하자, 머스크가 부당하게 비위 혐의를 씌우고 회사를 떠나도록 강요했다고 주장했습니다.이어 머스크는 인수 이전부터 약속돼 있던 퇴직금을 지급하지 않았고 자신들은 1년 치 연봉과 수십만 달러 상당의 주식 보상을 받을 권리가 있다고 덧붙였습니다.이에 머스크와 X 측은 어떠한 불법행위도 없었다고 이들의 주장을 부인하며, 이들 임원이 '성과 부진'을 이유로 정당하게 해고된 것이라고 주장해 왔습니다.X는 앞서 지난 8월에도 대규모 해고로 미지급된 퇴직금 5억 달러(약 7천억 달러)를 요구하며 당시 직원들이 제기한 별도의 소송에서 합의에 동의한 바 있습니다.이들 사건은 머스크가 2022년 트위터를 440억 달러에 인수한 이후 직면한 여러 법적 분쟁 중 일부로, 머스크는 인수 후 전체 인력의 절반 이상을 해고하고 회사명을 'X'로 변경한 바 있습니다.(사진=게티이미지코리아)