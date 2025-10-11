김성욱, 끝내기 홈런…SSG, 삼성 꺾고 준PO 승부 원점

▲ 9회말 끝내기 홈런을 날린 SSG 김성욱

프로야구 준플레이오프에서 삼성 라이온즈에 1차전을 내줬던 SSG 랜더스가 김성욱의 끝내기 홈런에 힘입어 2차전을 잡고 반격에 성공했습니다.SSG는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 신한 SOL KBO 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 2차전에서 3-3으로 맞선 9회말 김성욱이 끝내기 솔로홈런을 쏘아 올려 4-3으로 승리했습니다.1차전 패배를 설욕한 SSG는 1승 1패를 기록하며 준PO 승부를 원점으로 돌렸습니다.SSG는 선발투수로 내세운 김건우가 경기 초반 예상 밖의 호투를 펼치는 가운데 기선 제압에 성공했습니다.김건우는 1회초 삼성 1번 타자 이재현부터 2회초 마지막 타자 김헌곤까지 6명을 연속 삼진으로 돌려세웠습니다.경기 시작 후 6타자 연속 삼진은 포스트시즌 신기록입니다.SSG는 김건우의 호투 속에 고명준의 방망이가 먼저 폭발했습니다.2회말 1사 후 타석에 나선 고명준은 가라비토의 초구 140㎞ 체인지업을 걷어 올려 가운데 펜스를 훌쩍 넘겼습니다.기세가 오른 SSG는 3회말 상대 실책을 틈타 추가점을 뽑았습니다.SSG는 선두 타자 조형우가 내야땅볼을 쳤으나 삼성 유격수 이재현의 악송구로 살아 나갔습니다.후속 땅볼로 2루에 간 조형우는 2사 후 최정의 좌전 안타 때 홈을 밟아 2-0을 만들었습니다.삼성은 타순이 한 바퀴 돌자 방망이가 불을 뿜었습니다.4회초 선두 타자 이재현이 좌전안타로 포문을 열었습니다.후속 타자 김성윤의 2루 땅볼때 선행 주자가 아웃됐으나 구자욱이 중월 2루타로 1사 2,3루를 만들었습니다.동점 찬스에서 타석에 나선 르윈 디아즈는 중전 적시타를 때려 2-2가 되었습니다.SSG는 곧바로 김건우를 내리고 이로운을 투입해 급한 불을 껐습니다.위기에서 벗어난 SSG는 5회말 정준재가 번트 안타로 살아 나간 뒤 2사 3루에서 기예르모 에레디아가 2루수 키를 살짝 넘어가는 행운의 안타를 때려 3-2로 다시 앞섰습니다.다시 리드를 잡은 SSG는 5회초 2사 후 이로운이 볼넷을 허용하자 곧바로 베테랑 노경은을 투입했습니다.후속 타자 구자욱을 내야땅볼로 잡아 이닝을 마친 노경은은 7회까지 마운드를 지키며 2⅓이닝 동안 2안타 무실점으로 막아 삼성의 추격을 봉쇄했습니다.승기를 잡은 SSG는 8회초 김민이 등판해 1이닝을 삼자범퇴로 처리했습니다.하지만 9회 등판한 마무리 조병현이 흔들렸습니다.삼성은 선두 타자 김지찬이 볼넷을 고르자 희생번트로 1사 2루를 만든 뒤 강민호가 우전 적시타를 날려 3-3 동점을 만드는 데 성공했습니다.승부가 다시 원점이 되자 박진만 삼성 감독은 9회말 선발투수인 아리엘 후라도를 마운드에 투입하는 강수를 띄웠습니다.하지만 1사 후 타석에 나선 SSG의 김성욱이 초구 파울을 낸 뒤 후라도의 2구째 149㎞ 직구를 받아쳐 좌측 펜스를 넘겨 승부를 끝냈습니다.지난 6월 NC 다이노스에서 SSG로 트레이드된 김성욱이 가을야구에서 극적인 한 방으로 자신의 존재감을 확인한 순간이었습니다.플레이오프 진출 티켓의 향방이 걸린 준PO 3차전은 하루 휴식을 취한 뒤 13일 대구에서 열립니다.SSG는 장염 때문에 2차전까지 등판하지 못한 에이스 드류 앤더슨을, 삼성은 토종 에이스 원태인을 3차전 선발로 예고했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)