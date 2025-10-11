뉴스

도쿄에도 윤동주 기념비…첫 유학지 릿쿄대에서 제막식

문준모 기자
작성 2025.10.11 20:35 수정 2025.10.11 20:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

일제강점기 대표적 저항 시인 윤동주의 서거 80주기를 맞아 모교인 도쿄 릿쿄대에 기념비가 세워졌습니다. 도쿄에 윤동주 시인의 기념비가 세워진 건 이번이 처음입니다.

문준모 특파원의 보도입니다.

<기자>

[영화 '동주' ('쉽게 쓰여진 시' 중) : 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다.]

1942년 일본에서 시인 윤동주가 쓴 '쉽게 쓰여진 시'.

이 시를 쓸 당시 재학 중이던 도쿄 릿쿄대 교정에 윤동주 기념비가 모습을 드러냈습니다.

[니시하라 렌타/릿쿄대 총장 : 80년의 세월을 지나 윤동주 시인이 릿쿄대학 캠퍼스로 돌아왔습니다.]

일본 두 번째 모교 도시샤대가 있는 교토에는 기념비가 여러 개 있지만, 도쿄에는 처음입니다.

기념비 한 가운데에는 시인의 사진이 들어갔고, 그 양옆으로는 약력과 함께 '쉽게 쓰여진 시'의 친필 원본이 동판에 각인됐습니다.

QR코드도 있어서 시인의 삶과 작품에 대한 설명도 찾아볼 수 있습니다.

[윤인석/윤동주 시인 조카 (성균관대 명예교수) : 큰아버지가 하늘에서 보시고 굉장히 좋아하실 거라고 생각합니다. 발자취를 확인할 수 있는 데에 세울 수 있는 시비가 물리적으로는 마지막으로 세워졌다고 생각하고요.]

그가 일본에서 쓴 시 상당수가 소실됐지만, 릿쿄대에서 쓴 다섯 편의 시는 대학 로고가 있는 편지지에 적혀 친구에게 보냈기 때문에 해방 후 빛을 볼 수 있었습니다.

릿쿄대는 매년 2월 시인의 기일에 맞춰 추모행사를 열어왔습니다.

기념비 제막식을 맞아, 이곳 릿쿄대에서는 학생 교류 행사, 특별 전시, 시 낭송회 등 다양한 행사가 열렸습니다.

윤동주를 접한 일본 대학생들의 소회가 영상으로 공개되기도 했습니다.

[릿쿄대 대학생 : 윤동주의 시를 통해서 한국 시 문화를 더 많은 사람이 알게 되면 좋겠어요.]

앞서 도시샤대는 서거 80주기인 올해 2월 16일 시인에게 명예박사 학위를 수여하는 등 윤동주의 문학과 삶이 다시금 주목받고 있습니다.

(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 남일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지