뉴스

캄보디아서 대학생 사망 사건, 중국인 3명 현지서 검거

박재연 기자
작성 2025.10.11 15:49 수정 2025.10.11 16:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
캄보디아에서 한국인 대학생이 고문을 받고 숨진 사건과 관련해 캄보디아 당국이 중국인 3명을 살인 혐의 등으로 붙잡아 재판에 넘겼습니다.

캄보디아 컴포트주 지방법원 검찰청은 중국인 A 씨 등 3명을 살인과 온라인 사기 등의 혐의로 기소했다고 어제(10일) 밝혔습니다.

캄보디아 당국은 지난 8월 이들의 차량에서 한국인 대학생 B 씨가 숨진 채 발견됐다며 B 씨의 시신엔 감금과 고문의 흔적이 남아 있었다고 설명했습니다.

캄보디아 당국은 B 씨가 극심한 고문으로 인한 심장마비로 숨졌다고 판단했습니다.

캄보디아 경찰은 이후 보코산 지역의 범죄단지를 조사해 범행 증거물을 확보하고 또 다른 일당을 추적하고 있습니다.

한편, B 씨를 캄보디아로 유인한 혐의를 받는 한국인 20대 남성도 국내에서 검거됐습니다.

이 남성은 보이스피싱용 대포통장 모집책으로 일하며 B 씨를 캄보디아로 출국하게 한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 지난달 초 이 남성을 구속 송치하고 연루된 다른 조직원이 있는지 조사하고 있습니다.

외교부는 고수익 일자리가 있다는 말을 듣고 캄보디아 현지 온라인 스캠센터에서 일하게 된 우리 국민의 규모가 늘어나고 있다며 피해 예방과 범죄자 처벌을 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

(취재 : 박재연, 영상편집 : 신세은, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지