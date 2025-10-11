79세 트럼프, 검진서 "건강 탁월" 소견…심장나이 65세로 평가

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 정기 건강검진에서 "탁월하게 건강하다"는 의사 소견을 받았습니다.트럼프 대통령의 주치의인 숀 바바벨라 미 해군 대령은 현지시간 10일 백악관이 공개한 건강검진 결과 보고서에서, "트럼프 대통령은 여전히 탁월한 건강을 유지하고 있으며, 심혈관과 폐, 신경, 신체 기능도 강한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.바바벨라 주치의는 트럼프 대통령의 '심장 나이'가 실제 나이보다 14년 젊다고 보고했는데 이는 트럼프의 심장 나이가 현재 나이인 79세보다 훨씬 건강한 65세로 평가됐다는 뜻입니다.트럼프 대통령은 이날 워싱턴 DC 인근의 메릴랜드주 월터리드 국립군사의료센터에서 약 3시간 동안 건강검진을 받았습니다.취임 시점 기준으로 역대 최고령인 미국 대통령인 데다 건강검진이 지난 4월에 이어 6개월 만에 시행돼 일각에서 건강 우려가 제기되기도 했습니다.트럼프 대통령은 건강검진과 함께 곧 있을 해외 순방에 대비해 독감 예방접종과 코로나19 예방접종도 마쳤습니다.트럼프는 앞서 4월 건강검진에서도 국가 원수이자 총사령관의 임무를 수행하기에 충분히 적합한" 건강 상태라는 판단을 받았습니다.다만, 7월에는 종아리가 붓는 증상으로 검사받은 뒤 '만성 정맥부전'을 진단받았습니다.이는 다리에서 심장까지 피가 제대로 순환되지 않아 피가 정맥에 고이는 질환으로 노년층에서 흔히 발견됩니다.또 올여름에는 손등에 든 멍을 화장으로 가린 모습이 사진에 찍히기도 했는데, 당시 백악관은 이에 대해 잦은 악수와 심혈관 질환 예방 차원에서 복용 중인 아스피린 때문에 연한 조직이 가볍게 자극받은 것이라면서 대통령의 건강 상태는 훌륭하다고 강조했습니다.