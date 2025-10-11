79세 트럼프, 검진서 "건강 탁월" 소견…심장나이 65세로 평가

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 정기 건강검진에서 "탁월하게 건강하다"는 의사 소견을 받았습니다.트럼프 대통령의 주치의인 숀 바바벨라 미 해군 대령은 현지시간으로 어제 백악관이 공개한 건강검진 결과 보고서에서 "트럼프 대통령은 여전히 탁월한 건강을 유지하고 있으며, 심혈관과 폐, 신경, 신체 기능도 강한 것으로 나타났다"고 밝혔습니다.바바벨라 주치의는 트럼프 대통령의 '심장나이'가 실제 나이보다 14년 젊다고 보고했습니다.현재 79세인 트럼프 대통령의 심장나이가 65세로 평가됐다는 의미입니다.앞서 트럼프 대통령은 워싱턴 DC 인근의 메릴랜드주 월터리드 국립군사의료센터에서 약 3시간 동안 건강검진을 받았습니다.트럼프 대통령은 건강검진과 함께 곧 있을 해외 순방에 대비해 독감 예방접종과 코로나19 예방접종도 마쳤습니다.트럼프 대통령은 내주 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 가자지구 전쟁 휴전 합의 서명 등을 위해 중동을 방문하고, 이달 말에는 경주에서 열리는 APEC 정상회의 참석차 한국을 방문할 예정입니다.트럼프 대통령은 앞선 4월 건강검진에서도 "국가 원수이자 총사령관의 임무를 수행하기에 충분히 적합한" 건강 상태라는 판단을 받았습니다.다만, 7월에는 종아리가 붓는 증상으로 검진받고는 '만성 정맥부전'을 진단받았습니다.만성 정맥부전은 다리에서 심장까지 피가 제대로 순환되지 않아 피가 정맥에 고이는 질환으로 노년층에서 흔히 발견됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)