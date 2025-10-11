경찰, 김건희 특검 조사받은 후 숨진 양평군 공무원 부검 예정

▲ 경기 양평경찰서

김건희 여사 관련 의혹들을 수사 중인 민중기 특별검사팀에 출석해 조사받은 뒤 자택에서 숨진 채 발견된 경기 양평군 공무원에 대해 경찰이 시신 부검을 실시합니다.경기 양평경찰서는 전날 숨진 채 발견된 양평군청 소속 50대 사무관급 공무원 A 씨의 시신 부검을 위한 압수수색 영장을 발부받아 오는 13일 부검을 실시할 예정이라고 밝혔습니다.앞서 A 씨의 동료들은 어제 오전 혼자 사는 A 씨가 출근하지 않고 연락도 받지 않자 집으로 찾아갔다가 숨진 A 씨를 발견해 경찰에 신고했습니다.타살 혐의점은 없었습니다.앞서 특검은 김 여사 관련 의혹 중 '양평 공흥지구 개발 특혜' 의혹 수사를 위해 추석 연휴 하루 전인 지난 2일 A 씨를 소환했습니다.김 여사 모친인 최은순 씨의 가족회사 ESI&D가 2011∼2016년 양평 공흥지구에 아파트 개발사업을 하면서 개발부담금을 한 푼도 내지 않는 등 특혜를 받았다는 의혹입니다.A 씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡았던 것으로 전해졌습니다.A 씨는 2일 처음으로 특검에 출석해 조사받았으며, 신분은 피의자였던 것으로 알려졌습니다.A 씨가 남긴 유서에는 특검에서 공흥지구 특혜 의혹에 관한 조사를 받았다는 내용과 함께 '괴롭다'는 등의 조사 이후 심경이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)