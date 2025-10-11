정부, 이시바 전후80주년 메시지에 "과거 직시 언급 주목"

▲ 한일 정상회담에서 이시바 일본총리와 이재명 대통령

외교부는 이시바 일본 총리가 어제(10일) 전후 80년을 맞아 개인 명의 메시지를 발표한 것과 관련해 "'과거를 직시하는 용기와 성실함', '역사로부터 배워나가는 것의 중요성' 등을 언급한 점에 주목한다"고 밝혔습니다.외교부는 이시바 총리가 지난달 유엔총회 및 방한 계기에도 "일본이 과거를 직시하는 용기와 성실함을 가져야 한다"고 언급한 적이 있다고 강조했습니다.그러면서 "일본의 책임있는 지도자들이 과거의 역사를 직시하며 국가 간, 국민 간 신뢰를 위해 진력하는 것은 현재와 미래의 협력에 바람직한 일"이라고 부연했습니다.이시바 총리는 어제 공개한 '전후 80년 소감'에서 "전후 50년, 60년, 70년 총리 담화를 바탕으로 역사 인식은 역대 내각의 입장을 계승한다"며 "지난 대전의 반성과 교훈을 가슴 깊이 새길 것을 맹세했다"고 언급했습니다.아울러 이시바 총리는 "과거를 직시하는 용기와 성실함, 다른 사람의 주장에도 귀를 기울이는 관용을 가진 본래의 자유주의, 건전하고 강인한 민주주의가 무엇보다 중요하다"며 일본이 역사를 망각해서는 안 된다고 강조했습니다.