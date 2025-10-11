"11월부터 중국 제품에 100% 추가 관세"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이달 말 경주 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 주석을 만날 이유가 없어 보인다고 말했습니다. 중국의 희토류 수출 통제 시도가 적대적 조치라며 반발한 건데 오는 11월부터 중국산 제품에 대해 100% 추가관세도 예고했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 중국이 세계 각국에 희토류 생산과 관련된 모든 요소에 대해 수출 통제를 하겠다며 통보하고 있다고 적었습니다.



그러면서 중국이 매우 적대적으로 변하고 있다며 전 세계를 인질로 잡는 건 결코 허용되선 안된다고 비판했습니다.



희토류는 첨단 기술, 국방, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 하는 전략 자원으로 재작년 기준으로 중국이 전체 생산량의 70%를 차지하는 등 사실상 독점하고 있습니다.



트럼프 대통령은 이어 지난 6개월 동안 중국과의 관계는 매우 좋았기 때문에 이런 조치는 더욱 뜻밖이라며 2주 뒤 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 주석을 만날 예정이었지만 이젠 그럴 이유가 없어 보인다고 적었습니다.



그러나 시 주석과의 회담이 불발되더라도 한국은 방문하겠다는 뜻은 밝혔습니다.



[트럼프/미 대통령 : (미중 정상회담을) 할 지 모르겠습니다만 그것과 상관없이 전 APEC 회의에 갈 겁니다. 그러면 아마도 회담을 할 수도 있을 것 같네요.]



중국의 조치에 대한 반격도 예고했습니다.



오는 11월 1일부터 중국산 제품에 대해 현재 관세에 더해 100% 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.



미중 관세 전쟁 재개 우려가 커지면서 뉴욕증시 3대 주가지수는 급락했습니다.



미중 정상회담을 앞두고 양국의 기싸움이 첨예한 갈등 양상으로 비화되진 않을지 우려 섞인 전망도 나오고 있습니다.